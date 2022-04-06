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Українськы гойдалки в НБА. Спортивна трагедія зіркового Лейкерс

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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6 квітня, 10:57
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Чотирьохразовий чемпіон НБА Леброн Джеймс пропустить плей-оф. Українці Лень та Михайлюк на різних полюсах
Зірковий Лейкерс без трофею. Українець Михайлюк може дебютувати у плей-оф НБА
Зірковий Лейкерс без трофею. Українець Михайлюк може дебютувати у плей-оф НБА / Фото: Колаж: Сьогодні

Трагедія зіркового Лос-Анджелес Лейкерс

За три тури до завершення регулярного чемпіонату Лейкерс втратили теоретичні шанси на потравляння навіть у зону плей-ін, яка дозволяє поборотися за класичний плей-оф. Лідер команди Леброн Джеймс вчетверте за 19 сезонів пропустить цю стадію і відповідно не зможе поборотися за чемпіонський титул, незважаючи на те, що Джеймс показує неймовірну статистику сезону .

Леброн Джеймс
Леброн Джеймс / Фото: Reuters

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Провальним для Джеймса та компанії стала друга частина сезону. В останніх 40 матчах, було здобуто лише 11 перемог – жахлива статистика для команди, де зібрано багато топ-зірок ліги: вже згаданий Леброн Джеймс, Ентоні Девіс, Кармело Ентоні, Дуайт Ховард, Тревор Аріза, Малік Монк.


Лейкерс без плей-оф
Лейкерс без плей-оф / Фото: nba.com

Кульмінацією цього сезону стала поразка цієї ночі лідеру і переможцю регулярного сезону Фініксу. Леброн Джеймс пропустив поєдинок через травму, а без нього партнери не впоралися – 121:110 перемога Фінікса.

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Леброн Джеймс
Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Таким чином, Леброн Джеймс пропустить з Лейкерс вже другий плей-оф за 4 сезони. Також легендарний баскетболіст пропустив два плей-офф на початку кар'єри у Клівленді.

Невтішний рекорд НБА команди українця Олексія Льоня

16 сезонів без плей-оф – нове досягнення, яке навряд чи хтось хоче повторити. Сакраменто Кінгз встановили найтривалішу серію сезонів без участі в стикових матчах за чемпіонський титул. На жаль для українських любителів баскетболу одним із учасників цієї негативної серії став центровий Олексій Лень.

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Олексій Лень
Олексій Лень / Фото: Reuters

Українець останні матчі має дуже мало ігрового часу, а часто взагалі не з'являється на майданчику, на відміну від стартового відрізку регулярного чемпіонату.

Український велетень в НБА Олексій Лень
Український велетень в НБА Олексій Лень / Фото: Reuters

Вже без шансів на просування Сакраменто сьогодні поступився Нью-Орлеану 109:123 , Олексій Лень пропустив матч через травму спини.

Святослав Михайлюк може дебютувати у плей-офф НБА

А ось справи у команди іншого українця Святослава Михайлюка набагато кращі. Торонто забезпечили собі місце та пряму путівку до плей-оф, і тепер боротимуться за перемогу у чемпіонаті. Канадський клуб вперше підкорив НБА у 2019 році.

Якщо говорити про перспективи українського легіонера, то ситуація Михайлюка не набагато краща, ніж у Леня. Святослав навіть не потрапляє у заявку та при цьому підтримує форму у фарм-клубі Торонто. Але шанс зіграти у плей-офф є – якщо це вдасться, то це буде дебют для Михайлюка на цій стадії.

Святослав Михайлюк провів яскравий матч у НБА
Святослав Михайлюк провів яскравий матч у НБА / Фото: Reuters

Офіційно путівку до плей-офф Торонто оформили сьогодні після перемоги над Атлантою 118:108.

Станіслав Медведенко
Станіслав Медведенко

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