Приковала себя цепью к кольцу! Жестокая акция протеста в НБА

Первый поединок серии плей-офф НБА между Мемфисом и Миннесотой ознаменовался огромным скандалом

Акция протеста в НБА: женщина приковала себя к кольцу / Фото: Коллаж: Сегодня

В национальной баскетбольной лиге плей-офф сезона 2021/2022, который пропускает Леброн Джеймс и звездный Лейкерс, начался с кричащего случая.

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Первый поединок четвертьфинала Западной конференции между Мемфисом и Миннесотой ознаменовался акцией протеста. Организаторам матча пришлось на несколько минут приостановить встречу, так как одна из болельщиц приковала себя цепью к стойке, на которой расположено баскетбольное кольцо.

Фанатка поддержала протест против владельца Миннесоты Тимбервулвс Глена Тейлора. Дело в том, что баскетбольный функционер является к тому же владельцем фермы в Айове, где недавно была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Из-за чего было утилизировано большое количество птиц.

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Женщина, которая приковала себя, была в футболке с надписью "Глен Тейлор жарит животных живьем", восстав против убийства кур. Подобная акция в защиту животных произошла и на домашней арене Миннесоты, когда другая женщина пыталась приклеить себя к паркету во время матча плей-ин между хозяевами и Лос-Анджелес Клипперс.

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Нестандартное происшествие, службе охране арены Мемфиса удалось уладить за несколько минут, после чего матч продолжился. В итоге Миннесота победила Мемфис со счетом 130:117, и это единственный позитивный момент встречи для владельца Глена Тейлора.

Не менее жарко было и на теннисных кортах в США. Правда, все прошло без инцидентов. Сборная Украины чуть не сотворила сенсацию в матче против американок.