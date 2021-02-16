Останній ривок України на Євробаскет: тренування з американцем і COVID-19 у Словенії

"Синьо-жовті" зіграють з чемпіонами Європи за перше місце в своїй групі

Заключні матчі відбору на Євробаскет-2022 в групі України прийме Київc 18 по 22 лютого. У Палаці спорту "синьо-жовті" у фінальному вікні зіграють проти Словенії 20 лютого і Угорщини – 22-го. У вівторок, 16 лютого, наша команда провела двогодинне тренування і дізналася про позитивний тест на коронавірус в стані майбутнього суперника.

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На тренуванні тренерський штаб зосередився на відпрацюванні командних взаємодій в нападі. Сьогодні на майданчику працювали всі 14 гравців, які готуються до поєдинків. Приступив до роботи навіть Іссуф Санон, який пропускав заняття в понеділок.

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Раніше ми повідомляли, що в збірну України покликали американця й українця, звинуваченого в грі на тоталізаторі. Але якщо Джером Рендл потрапив до остаточного складу, то Олександр Кобець поки не заслужив довіру Айнарса Багатскіса.

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Збірна України з баскетболу / Фото: ФБУ

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Джером Рендл / Фото: ФБУ

Тим часом один з членів делегації Словенії здав позитивний тест на коронавірус. І відразу ж був ізольований.

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Нагадаємо, що Україна здобула путівку на Євробаскет, вирвавши перемогу у Австрії30 квітня в Любляні. Зараз "синьо-жовті" йдуть на другому місці в турнірній таблиці з 6 очками, поступаючись одним балом чинному чемпіону Європи Словенії. Їх очна зустріч відбудеться 20 лютого.

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