До збірної України покликали американця й українця, звинуваченого в грі на тоталізаторі

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс оголосив розширений склад команди на заключні матчі відбору на Євробаскет-2022, які прийме Київз 18-го по 22 лютого. "Синьо-жовті" зіграють проти Словенії та Угорщини.

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На олівець до тренера потрапив американець Джером Рендл, який захищав кольори збірної на провальному для нас Євробаскеті-2015. Також в заявці Олександр Кобець – рекордсмен "Черкаських Мавп" за набраними очками і сезонами. Але це не завадило "Мавпам" звинуватити Кобця в іграх на тоталізаторіі маніпуляції результатами матчів. Але ФБУ не знайшло підтвердження провини Олександра.

Олександр Кобець/Фото "Черкаські Мавпи"

Нагадаємо, що у 2018 році на той момент 22-річний Кобець підписав контракт з клубом НБА"Вашингтон Візардс" і повинен був провести за них сезон в Лізі розвитку. Але в збірній України порвав хрестоподібну зв'язку і меніск і вибув на весь сезон. Американці не могли так довго чекати і розірвали контракт.

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Олександр Липовий та Олександр Мішула / Фото: FIBA

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Склад збірної України: В'ячеслав Кравцов, Джером Рендл, Олександр Липовий, Денис Лукашов, Артем Пустовий, В'ячеслав Бобров, Володимир Герун, Володимир Конєв, Олександр Мішула, Станіслав Тимофієнко, Павло Крутоус, Анатолій Шундель, Владислав Коренюк, Олександр Кобець, Сергій Павлов, Віталій Зотов, В'ячеслав Петров, Дмитро Скапінцев, Богдан Близнюк, Іссуф Санон і Кирило Марченко.

Раніше ми повідомляли, що Україна здобула путівку на Євробаскет, вирвавши перемогу у Австрії30 квітня в Любляні. Зараз "синьо-жовті" йдуть на другому місці в турнірній таблиці з 6 очками, поступаючись одним балом Словенії.

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