Русский
$ 27,64
33,44
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

До збірної України покликали американця й українця, звинуваченого в грі на тоталізаторі

10 лютого, 00:53

Олена Павлова Олена Павлова

У лютому Київ прийме фінальні поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс оголосив розширений склад команди на заключні матчі відбору на Євробаскет-2022, які прийме Київз 18-го по 22 лютого. "Синьо-жовті" зіграють проти Словенії та Угорщини.

Реклама

На олівець до тренера потрапив американець Джером Рендл, який захищав кольори збірної на провальному для нас Євробаскеті-2015. Також в заявці Олександр Кобець – рекордсмен "Черкаських Мавп" за набраними очками і сезонами. Але це не завадило "Мавпам" звинуватити Кобця в іграх на тоталізаторіі маніпуляції результатами матчів. Але ФБУ не знайшло підтвердження провини Олександра.

Олександр Кобець/Фото "Черкаські Мавпи"

Олександр Кобець/Фото "Черкаські Мавпи"

Нагадаємо, що у 2018 році на той момент 22-річний Кобець підписав контракт з клубом НБА"Вашингтон Візардс" і повинен був провести за них сезон в Лізі розвитку. Але в збірній України порвав хрестоподібну зв'язку і меніск і вибув на весь сезон. Американці не могли так довго чекати і розірвали контракт.

Реклама

Олександр Липовий та Олександр Мішула

Олександр Липовий та Олександр Мішула / Фото: FIBA

В тренді
На старт! Розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону

Склад збірної України: В'ячеслав Кравцов, Джером Рендл, Олександр Липовий, Денис Лукашов, Артем Пустовий, В'ячеслав Бобров, Володимир Герун, Володимир Конєв, Олександр Мішула, Станіслав Тимофієнко, Павло Крутоус, Анатолій Шундель, Владислав Коренюк, Олександр Кобець, Сергій Павлов, Віталій Зотов, В'ячеслав Петров, Дмитро Скапінцев, Богдан Близнюк, Іссуф Санон і Кирило Марченко.

Раніше ми повідомляли, що Україна здобула путівку на Євробаскет, вирвавши перемогу у Австрії30 квітня в Любляні. Зараз "синьо-жовті" йдуть на другому місці в турнірній таблиці з 6 очками, поступаючись одним балом Словенії.

Дивіться, як збірна України перемагала команду Португалії у відборі на Євробаскет

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

склад кваліфікація збірна України з баскетболу Джером Рендл Александр Кобец Евробаскет-2021 Айнарс Багатскис
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Від цих фото спекотно стає в лютий мороз. Зірка баскетболу – в одязі і без
Від цих фото спекотно стає в лютий мороз. Зірка баскетболу – в одязі і безБаскетбол
"Стули пельку, сучка": дружину мільярдера вигнали з матчу НБА після суперечки з Леброном (відео)Баскетбол
Рекордне безумство! Автограф баскетболіста продали майже за півтора мільйона доларів
Рекордне безумство! Автограф баскетболіста продали майже за півтора мільйона доларівБаскетбол
Чому розбився Кобі Браянт: названо причини аварії вертольота в Лос-Анджелесі
Чому розбився Кобі Браянт: названо причини аварії вертольота в Лос-АнджелесіБаскетбол
Україна провалила відбір на Євробаскет. Востаннє таке було 10 років тому
Україна провалила відбір на Євробаскет. Востаннє таке було 10 років томуБаскетбол
Відпрацьовує мільйони! Українець видав топовий матч в НБА
Відпрацьовує мільйони! Українець видав топовий матч в НБАБаскетбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти