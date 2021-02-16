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Последний рывок Украины на Евробаскет: тренировка с американцем и COVID-19 в Словении

16 февраля, 22:09

Елена Павлова Елена Павлова

"Сине-желтые" сыграют с чемпионами Европы за первое место в своей группе

Заключительные матчи отбора на Евробаскет-2022 в группе Украины примет Киев c 18 по 22 февраля. Во Дворце спорта "сине-желтые" в финальном окне сыграют против Словении 20 февраля и Венгрии – 22-го. Во вторник, 16 февраля, наша команда провела двухчасовую тренировку и узнала про положительный тест на коронавирус в стане будущего соперника.

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На тренировке тренерский штаб сосредоточился на отработке командных взаимодействиях в нападении. Сегодня на площадке работали все 14 игроков, которые готовятся к поединкам. Приступил к работе даже Иссуф Санон, который пропускал занятия в понедельник.

Читайте также: Украина провалила отбор на Евробаскет. Последний раз такое было 10 лет назад

Ранее мы сообщали, что в сборную Украины позвали американца и украинца, обвиненного в игре на тотализаторе. Но если Джером Рэндл попал в окончательный состав, то Александр Кобец пока не заслужил доверие Айнарса Багатскиса.

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Сборная Украины по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу / Фото: ФБУ

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Джером Рэндл

Джером Рэндл / Фото: ФБУ

Тем временем один из членов делегации Словении сдал позитивный тест на коронавирус. И сразу же был изолирован.

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Напомним, что Украина добыла путевку на Евробаскет, вырвав победу у Австрии 30 ноября в Любляне. Сейчас "сине-желтые" идут на втором месте в турнирной таблице с 6 очками, уступая один балл действующему чемпиону Европы Словении. Их очная встреча состоится 20 февраля.

Смотрите, как Украина обыгрывала сборную Португалии

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