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Послизнувся на рекламній наліпці і не встав: мерзенна травма зоряного баскетболіста

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 вересня, 23:17
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Колишній центровий кількох клубів НБА Екпе Юдо зазнав украй неприємного ушкодження в матчі 1/4 фіналу Суперкубка Італії
Травма Екпе Юдо
Травма Екпе Юдо / Фото: Twitter

Віртус з Болоньї виграв у Дертони Баскет 74:66, але по ходу матчу втратив свого провідного баскетболіста.

34-річний американець нігерійського походження Екпе Юдо (208 см, 111 кг), захищаючи свій кошик, послизнувся на рекламній наліпці, розміщеній на майданчику.

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Звестися на ноги після цього Юдо вже не зміг – з майданчика його винесли на ношах.

Попередній діагноз – розрив зв'язки надколінника. Судячи з усього, Екпе Юдо доведеться провести на лікарняному не один місяць.

"Схоже, з Юдо все кепсько, а це центровий, навколо якого будується наша гра. Історія з наліпками на паркеті – це те, про що варто задуматися. В НБА таких наліпок немає", – обурюється головний тренер Віртуса Серджо Скаріоло

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Відзначимо, що Юдо виступав в НБА за Голден Стейт, Мілуокі, Кліпперс і Юту. У складі турецького Фенербахче Екпе став чемпіоном Євроліги 2017 року, в тому сезоні його також визнали MVP "Фіналу чотирьох".

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