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Поскользнулся на рекламной наклейке и не встал: мерзкая травма звездного баскетболиста

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
19 сентября, 23:17
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Бывший центровой нескольких клубов НБА Экпе Юдо получил крайне неприятное повреждение в матче 1/4 финала Суперкубка Италии
Травма Экпе Юдо
Травма Экпе Юдо / Фото: Twitter

Виртус из Болоньи выиграл у Дертоны Баскет 74:66, но по ходу матча потерял своего ведущего баскетболиста.

34-летний американец нигерийского происхождения Экпе Юдо (208 см, 111 кг), защищая свое кольцо, поскользнулся на рекламной наклейке, размещенной на площадке.

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Подняться после этого Юдо уже не смог – с площадки его вынесли на носилках.

Предварительный диагноз – разрыв связки надколенника. Судя по всему, Экпе Юдо придется провести на больничном не один месяц.

"Похоже, с Юдо все плохо, а это центровой, вокруг которого строится наша игра. История с наклейками на паркете – это то, о чем стоит задуматься. В НБА таких наклеек нет", – негодует главный тренер Виртуса Серджо Скариоло

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Отметим, что Юдо выступал в НБА за Голден Стэйт, Милуоки, Клипперс и Юту. В составе турецкого Фенербахче Экпе стал чемпионом Евролиги 2017 года, в том сезоне его также признали MVP "Финала четырех".

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