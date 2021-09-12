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Костолом! Гравцеві Ліверпуля моторошними ножицями вивернули ногу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
12 вересня, 21:14
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18-річний півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт зазнав жахливої травми ноги в гостьовому матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги з Лідсом
Травма Гарві Елліотта
Травма Гарві Елліотта / Фото: Reuters

Ліверпуль виграв на виїзді у Лідса з рахунком 3:0 (Салах, 20, Фабіньо, 50, Мане, 90+2). Але якою ціною!

На 59-й хвилині зустрічі 22-річний нідерландський захисник Лідса Паскаль Стрейк ззаду скосив півзахисника Ліверпуля Гарві Елліотта.

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Нога мерсисайдця неприродно вивернулася. Салах, підбігши до нього, з жахом почав кликати на допомогу лікарів.

"Шоковані гравці, що перебували поруч, відводили погляд", – розповів коментатор Sky Sports Гарі Невілл.

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Травма виявилася такою серйозною (не виключений подвійний перелом лівої ноги), що режисер трансляції навіть не показав крупним планом момент з порушенням.

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Після перегляду моменту за допомогою VAR арбітр вилучив костолома з Лідса. А ось травмованого Елліотта на ношах винесли з поля. Лежачи, гравець Ліверпуля трохи підвівся, щоб поаплодувати уболівальникам за підтримку.

Однак є ризик, що це – кінець його кар'єри. А хлопцеві – лише 18!

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