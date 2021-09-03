Україна втратила найкращого гравця УПЛ перед матчем із Францією

У поєдинку проти чемпіонів світу, який відбудеться 4 вересня в Києві на НСК "Олімпійський", команді Олександра Петракова не допоможе динамівець Віталій Буяльський

Віталій Буяльський / Фото: УАФ

У попередньому матчі відбору ЧС-2022 в Нур-Султані, де Україна зіграла 2:2 з Казахстаном, Віталій Буяльський зазнав ушкодження сухожилля привідного м'яза.

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Про це повідомляє сайт УАФ.

Через цю травму 28-річний півзахисник Динамо, визнаний найкращим футболістом Прем'єр-ліги минулого сезону, пропустить два тижні.

Буяльський не допоможе Україні як у відбірковому матчі з Францією 4 вересня, так і в товариській грі з Чехією 8 вересня.

Віталій Буяльський / Фото: УАФ

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Крім того, під питанням – участь Буяльського в першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів із Бенфікою, який Динамо проведе 14 вересня.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, попередній матч проти Казахстану став для Буяльського першою офіційною грою за збірну України за два з половиною роки.

Андрій Шевченко не бачив його в своїх тактичних схемах, а Євро-2020, на яке Шева Віталія все-таки викликав, гравець пропустив – за офіційною версією, через травму.

Додамо, що є втрата перед матчем із Україною і у Франції. У триколірних поза грою опинився Кіліан Мбаппе.