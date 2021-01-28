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Несподіваний трансфер врятував життя гравцеві НБА

28 січня, 13:59

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У Каріса Леверта в ході обміну виявили рак на ранній стадії

В середині січня в НБА провернули гучний обмін, в результаті якого зірковий Джеймс Харден перейшов із "Г'юстон Рокітс" до "Бруклін Нетс". У трансфері брали участь і інші клуби. Одним з ходів був переїзд Каріса Леверта з "Брукліна" в "Індіану Пейсерс". І ось на, здавалося б, формальному медичному обстеженні у 26-річного баскетболіста виявили рак.

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Тим часом, Олексій Лень дебютував за "Вашингтон" у НБА.

В Індіанаполісі у Леверта при МРТ виявили злоякісну пухлину на лівій нирці. У минулий понеділок Карісу провели операцію, після чого відправили на відновлення. Сам баскетболіст не хотів залишати "Бруклін", але тепер впевнений, що цей трансфер врятував йому життя. Адже попередні дослідження не показували в його організмі будь-яких відхилень.

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"Індіана" і не думала відмовлятися від хворого новачка, але все ж вибила собі додаткову компенсацію. Поки що про повернення Каріса на майданчик говорити рано, але в цьому сезоні він однозначно хоче зіграти й подякувати новому клубу.

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Згадаймо, як фанати "Лейкерс" святкували чемпіонство в НБА:

Фанати "Лейкерс" святкують чемпіонство у Лос-Анджелесі Відео: Reuters

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рак баскетбол пухлина НБА Бруклін Нетс Індіана Пейсерс
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