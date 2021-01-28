Неожиданный трансфер спас жизнь игроку НБА

В середине января в НБА провернули громкий обмен, в результате которого звездный Джеймс Харден перешел из "Хьюстон Рокитс" в "Бруклин Нетс". В трансфере принимали участие и другие клубы. Одним из ходов был переезд Кариса Леверта из "Бруклина" в "Индиану Пэйсерс". И вот на, казалось бы, формальном медицинском обследовании у 26-летнего баскетболиста обнаружили рак.

Реклама

Тем временем, Алексей Лэнь дебютировал за "Вашингтон" в НБА.

В Индианаполисе у Леверта при МРТ выявили злокачественную опухоль на левой почке. В минувший понедельник Карису провели операцию, после чего отправили на восстановление. Сам баскетболист не хотел покидать "Бруклин", но теперь уверен, что этот трансфер спас ему жизнь. Ведь предыдущие исследования не показывали в его организме каких-либо отклонений.

В тренде "Шахтер" завершил первый сбор разгромной победой

"Индиана" и не думала отказываться от больного новичка, но все же выбила себе дополнительную компенсацию. Пока что о возвращении Кариса на площадку говорить рано, но в этом сезоне он определенно хочет сыграть и поблагодарить новый клуб.

Реклама

Читайте также: Год без Коби Брайанта – как сейчас выглядит место падения вертолета.

Вспомним, как фанаты "Лейкерс" праздновали чемпионство в НБА:

Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-Анджелесе Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама