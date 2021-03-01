"Ми на всю країну з голою ду*ою": тренер "Дніпра" вразив одкровенням

У чемпіонаті України з баскетболу тривають баталії регулярного чемпіонату. У понеділок увечері в Кам'янському у зустрічі другої та третьої команд Суперліги місцевий "Прометей" розгромив чинного чемпіона – "Дніпро" (104:60). Після гри головний тренер гостей Денис Журавльов жорстко пройшовся по своїх підопічних.

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Наставник дніпрян привів в приклад історію з іншого виду спорту:

"Наша гра останнім часом мені нагадує бій в рингу боксера з тріснутою гумкою в трусах. Можна попросити когось потримати труси або битися з голою ср**ою. Ми вибрали третій варіант: однією рукою тримаємо труси, боїмося, що нас побачить вся країна. А іншою рукою ведемо бій. Сьогодні ми тримали труси двома руками, отримували по морді, а в кінці гри виявилося, що трусів на нас все одно немає, і з голою ду*ою ми на всю країну. Таке"...

А потім також з іронією додав:

"Потрібно було бігти, рухати ногами. Повернутися від одного кільця до іншого – ось і вся тактична задача на сьогодні".

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Отже, "Прометей" обійшов "Дніпро" за рахунок особистої дуелі, а лідером залишається "Київ-Баскет".

Днями зірковий баскетболіст вийшов до журналістів зі смаженою куркою і їв перед мікрофоном.

Згадаймо, як збірна України перемагала Португалію у відборі на Євробаскет:

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