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"Мы на всю страну с голой ж...ой": тренер "Днепра" поразил откровением

1 марта, 23:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетбольный наставник Денис Журавлев не стесняется в выражениях

В чемпионате Украины по баскетболу продолжаются баталии регулярного чемпионата. В понедельник вечером в Каменском во встрече второй и третьей команд Суперлиги местный "Прометей" разгромил действующего чемпиона – "Днепр" (104:60). После игры главный тренер гостей Денис Журавлев жестко прошелся по своим подопечным.

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Наставник днепрян привел в пример историю из другого вида спорта:

"Наша игра в последнее время мне напоминает бой в ринге боксера с треснутой резинкой в трусах. Можно попросить кого-то подержать трусы или биться с голой жо*ой. Мы выбрали третий вариант: одной рукой держим трусы, боимся, что нас увидит вся страна. А другой рукой ведем бой.

Сегодня мы держали трусы двумя руками, получали по морде, а в конце игры оказалось, что трусов на нас все равно нет, и с голой жо*ой мы на всю страну. Такое"...

А затем также с иронией добавил:

"Нужно было бежать, двигать ногами. Вернуться от одного кольца к другому – вот и вся тактическая задача на сегодня".

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Таким образом, "Прометей" обошел "Днепр" за счет личной дуэли, а лидером остается "Киев-Баскет".

На днях звездный баскетболист вышел к журналистам с жареной курицей и ел перед микрофоном.

Вспомним, как сборная Украины обыгрывала Португалию в отборе на Евробаскет:

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тренер баскетбол цитата БК Днепр Денис Журавлев Прометей
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