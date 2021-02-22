Украина уничтожает Венгрию и с первого места выходит на чемпионат Европы

Наша команда выиграла с разницей в 34 очка

Сборная Украины победила команду Венгрии в заключительном матче квалификации чемпионата Европы-2022. И заняла первое место в отборочной группе.

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С первых минут встречи украинцам не удалось максимально агрессивно прижать соперника. Безудержным для нашей команды стал Келлер, свободно чувствовал себя под нашим кольцом. Поэтому венгры захватили лидерство на старте.

Уверенности нашей команде добавили удачные действия на подборах под кольцом соперника. Впоследствии выход Боброва и Мишулы добавили нашей команде необходимой агрессии. Последний взялся бомбить кольцо соперника из-за дуги. Уже к концу стартовой четверти украинцы вышли вперед, выиграв ее в четыре очка. А на большой перерыв наша команда уже имела 16 очков запаса.

При этом сборная Украины расстреляла соперника с дальней дистанции 8 попаданий против 1. Половину из них сделал Мишула.

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После перерыва давление наших баскетболистов продолжалось. Так общая разница уже пересекла отметку в 30 очков.

Украинцы в итоге дожали соперника, завоевав победу с разницей в 34 очка. Это обеспечило команде Айнарса Багатскиса итоговое первое место в группе.

Венгрия – Украина – 63:97 (20:24, 14:26, 11:27, 18:20)

Самыми результативными в составе победителей стали Бобров (19 очков) и Мишула (18).

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Ранее женская сборная Украина провалила отбор на Евробаскет. Последний раз такое было 10 лет назад.

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