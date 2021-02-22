Українська
$ 27,85
33,78
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Бывший игрок "Днепра" кинулся на звезду НБА и его еле оттащили

22 февраля, 15:06

Елена Павлова Елена Павлова

Патрик Беверли очень жестко остановил бородача НБА Хардена

Новый конфликт в НБА. Лидер "Бруклин Нетс" Джеймс Харден повздорил с разыгрывающим "Лос-Анджелес Клипперс" Патриком Беверли и на паркете едва не вспыхнула драка. Игра закончилась победой "Бруклина" – 112:108. Ранее разгневанный игрок НБА бросил в судью мячом и был немедленно удален.

Реклама

Патрик Беверли и Джеймс Харден

Патрик Беверли и Джеймс Харден / Фото: Reuters

Во время быстрой контратаки Беверли остановил Хардена при помощи фола, после чего соперники что-то сказали друг другу на повышенных тонах и потолкались. Беверли даже кинулся на "Бороду" НБА, но его вовремя оттащил арбитр и партнер.

Примечательно, что Харден и Беверли раньше были партнерами по команде в "Хьюстоне". А в сезоне-2008/2009 Патрик играл в чемпионате Украины и защищал цвета "Днепра". Однако его жесткая игра в защите ни для кого не является секретом. Из-за нее разыгрывающий "Клипперс" регулярно участвует в подобных инцидентах.

Реклама

А после победы над "Клипперс" на выезде "Нетс" увеличили свою победную серию в сезоне до шести матчей.

Ранее "греческий бог" НБА уложил соперника локтем в челюсть.

Также мы сообщали, что "вкусная" жена звезды НБА порезалась бутылкой в День влюбленных. Жена Стефена Карри оторвалась от фильма и загремела в неотложку.

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

потасовка НБА баскетболист Бруклин Нетс Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Голое фото звезды кулинарных шоу: жена чемпиона НБА раскручивает свой бренд
Голое фото звезды кулинарных шоу: жена чемпиона НБА раскручивает свой брендБаскетбол
"Барселона" разгромила "Реал", украинец взял Кубок ИспанииБаскетбол
Украина задавила чемпиона Европы! Наш американец дожал Словению в отборе на ЧЕ-2022
Украина задавила чемпиона Европы! Наш американец дожал Словению в отборе на ЧЕ-2022Баскетбол
Порезалась бутылкой в День влюбленных:
Порезалась бутылкой в День влюбленных: "вкусная" жена звезды НБА праздновала в больницеБаскетбол
Разгневанный игрок бросил в судью мячом и был немедленно удален (видео)
Разгневанный игрок бросил в судью мячом и был немедленно удален (видео)Баскетбол
В атаке отбивался локтем в челюсть: как
В атаке отбивался локтем в челюсть: как "греческий бог" НБА уложил соперникаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять