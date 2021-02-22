Бывший игрок "Днепра" кинулся на звезду НБА и его еле оттащили

Новый конфликт в НБА. Лидер "Бруклин Нетс" Джеймс Харден повздорил с разыгрывающим "Лос-Анджелес Клипперс" Патриком Беверли и на паркете едва не вспыхнула драка. Игра закончилась победой "Бруклина" – 112:108. Ранее разгневанный игрок НБА бросил в судью мячом и был немедленно удален.

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Патрик Беверли и Джеймс Харден / Фото: Reuters

Во время быстрой контратаки Беверли остановил Хардена при помощи фола, после чего соперники что-то сказали друг другу на повышенных тонах и потолкались. Беверли даже кинулся на "Бороду" НБА, но его вовремя оттащил арбитр и партнер.

Примечательно, что Харден и Беверли раньше были партнерами по команде в "Хьюстоне". А в сезоне-2008/2009 Патрик играл в чемпионате Украины и защищал цвета "Днепра". Однако его жесткая игра в защите ни для кого не является секретом. Из-за нее разыгрывающий "Клипперс" регулярно участвует в подобных инцидентах.

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А после победы над "Клипперс" на выезде "Нетс" увеличили свою победную серию в сезоне до шести матчей.

Ранее "греческий бог" НБА уложил соперника локтем в челюсть.

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