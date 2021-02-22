Колишній гравець "Дніпра" кинувся на зірку НБА і його ледве відтягнули

Новий конфлікт в НБА. Лідер "Бруклін Нетс" Джеймс Харден посварився з розігруючим "Лос-Анджелес Кліпперс" Патріком Беверлі і на паркеті ледь не спалахнула бійка. Гра закінчилася перемогою "Брукліна" – 112:108. Раніше розгніваний гравець НБА кинув в суддю м'ячем і був негайно вилучений.
Під час швидкої контратаки Беверлі зупинив Хардена за допомогою фолу, після чого суперники щось сказали один одному на підвищених тонах і поштовхалися. Беверлі навіть кинувся на "Бороду" НБА, але його вчасно відтягнув арбітр і партнер.
Примітно, що Харден і Беверлі раніше були партнерами по команді в "Х'юстоні". А в сезоні-2008/2009 Патрік грав в чемпіонаті України і захищав кольори "Дніпра". Однак його жорстка гра в захисті ні для кого не є секретом. Через неї розігруючий "Кліпперс" регулярно бере участь в подібних інцидентах.
А після перемоги над "Кліпперс" на виїзді "Нетс" збільшили свою переможну серію в сезоні до шести матчів.
Раніше "грецький бог" НБА уклав суперника ліктем в щелепу.
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