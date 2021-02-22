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Колишній гравець "Дніпра" кинувся на зірку НБА і його ледве відтягнули

22 лютого, 15:06

Олена Павлова Олена Павлова

Патрік Беверлі дуже жорстко зупинив бороданя НБА Хардена

Новий конфлікт в НБА. Лідер "Бруклін Нетс" Джеймс Харден посварився з розігруючим "Лос-Анджелес Кліпперс" Патріком Беверлі і на паркеті ледь не спалахнула бійка. Гра закінчилася перемогою "Брукліна" – 112:108. Раніше розгніваний гравець НБА кинув в суддю м'ячем і був негайно вилучений.

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Патрік Беверлі і Джеймс Харден

Патрік Беверлі і Джеймс Харден / Фото: Reuters

Під час швидкої контратаки Беверлі зупинив Хардена за допомогою фолу, після чого суперники щось сказали один одному на підвищених тонах і поштовхалися. Беверлі навіть кинувся на "Бороду" НБА, але його вчасно відтягнув арбітр і партнер.

Примітно, що Харден і Беверлі раніше були партнерами по команді в "Х'юстоні". А в сезоні-2008/2009 Патрік грав в чемпіонаті України і захищав кольори "Дніпра". Однак його жорстка гра в захисті ні для кого не є секретом. Через неї розігруючий "Кліпперс" регулярно бере участь в подібних інцидентах.

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А після перемоги над "Кліпперс" на виїзді "Нетс" збільшили свою переможну серію в сезоні до шести матчів.

Раніше "грецький бог" НБА уклав суперника ліктем в щелепу.

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бійка НБА баскетболіст Бруклін Нетс Лос-Анджелес Кліпперс Джеймс Харден
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