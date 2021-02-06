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Украина провалила отбор на Евробаскет. Последний раз такое было 10 лет назад

6 февраля, 21:29

Елена Павлова Елена Павлова

Имея в своем распоряжении звезду Евролиги Ягупову, "сине-желтые" не вышли из группы

Женская сборная Украины по баскетболу, несмотря на победу над Финляндией (91:75) в последнем матче отбора на Евробаскет-2021, не едет на чемпионат Европы. Команда Срджана Радуловича заняла второе место в своей группе следом за Бельгией и не получила прямую путевку на турнир, но еще надеялась пробиться на ЧЕ по дополнительным квотам.

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Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: FIBA

Из 9 команд, которые займут в своих группах вторые места, на чемпионат в Испанию и Франции летом поедут только 5, и судьба "сине-желтых" решалась в матчах других групп. Но уже по завершению поединка Нидерланды – Словакия (50:61) Украина опустилась на шестую строчку сводной таблицы всех вторых мест и потеряла возможность выйти на Евробаскет.

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Украинки были участницами последних четырех чемпионатов Европы, последний раз не пробившись на турнир аж в 2011 году. Еще более неожиданным становится этот провал, если учесть, что в составе нашей команды выступает одна из сильнейших баскетболисток Европы, звезда Евролиги в составе "Фенербахче" Алина Ягупова.

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Алина Ягупова

Алина Ягупова / Фото: FIBA

Тем временем мужская сборная Украины добыла путевку на Евробаскет-2022, вырвав победу у Австрии.

Вспомним, как украинки обыгрывали команду Португалии в Харькове

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провал квалификация женская сборная Украины по баскетболу отборочный турнир Евробаскет-2021
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