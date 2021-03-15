Коронавірус атакує! Уже три матчі Ліги чемпіонів перенесли через COVID-19

Вже три матчі ТОП-16 баскетбольної Ліги чемпіонів перенесені через спалахи коронавірусу в складах різних команд. Першими на 10-денну ізоляцію пішли всі гравці чеського "Німбурка", який не зміг поїхати до Іспанії на матч із "Сарагосою".
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А потім, за інформацією Eurohoops, через COVID-19 цього тижня також не відбудуться зустрічі "Ігокеа" – "Сан-Пабло Бургос" і "Бамберг" – "Динамо Сассарі". Однак, у яких командах виявилися позитивні тести, не повідомляється. Нові дати проведення матчів будуть оголошені пізніше.
Раніше ми писали, що українського баскетболіста виміняли на висхідну зірку НБА. Святослав Михайлюк був обміняний в "Оклахома-Сіті Тандер" разом із піком другого раунду драфту-2027.
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