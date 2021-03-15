Коронавирус атакует! Уже три матча Лиги чемпионов перенесли из-за COVID-19

Уже три матча ТОП-16 баскетбольной Лиги чемпионов перенесены из-за вспышек коронавируса в составах разных команд. Первыми на 10-дневную изоляцию ушли все игроки чешского "Нимбурка", который не смог поехать в Испанию на матч с "Сарагосой".

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А затем, по информации Eurohoops, из-за COVID-19 на этой неделе также не состоятся встречи "Игокеа" – "Сан-Пабло Бургос" и "Бамберг" – "Динамо Сассари". Однако, в каких командах обнаружились положительные тесты, не сообщается. Новые даты проведения матчей будут объявлены позже.

"Нимбурк" ушел на карантин/Фото Nymburk

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Ранее мы писали, что украинского баскетболиста выменяли на восходящую звезду НБА. Святослав Михайлюк был обменян в "Оклахома-Сити Тандер" вместе с пиком второго раунда драфта-2027.

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