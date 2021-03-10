Розлючений суддівством тренер італійської команди бив по столу і кричав після невдачі в ЛЧ

А потім виявилося, що роздягальню гостей ще й пограбували під час матчу

Вівторок став провальним днем для італійських команд в єврокубках. Наприклад, "Ювентус" вилетів з футбольної Ліги чемпіонів, хоч і виграв у матчі-відповіді в більшості – 3:2. А "Динамо Сассарі" в драматичній кінцівці програв чеському "Німбурку" вже в баскетбольній ЛЧ – 89:90. Тренер італійців після поєдинку просто рвав і метав.

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Джанмарко Поцекко / Фото: championsleague.basketball

Наставник "Динамо" Джанмарко Поцекко залишився вкрай незадоволений суддівством і не стримував емоцій на післяматчевій пресконференції. 48-річний тренер бив по столу і кричав. Він нагадав, що італійський клуб ледве добрався до Чехії. І там гравці наразилися на необ'єктивне суддівство:

"Це просто нечесно! Ми витратили 25 годин, щоб приїхати сюди на матч! Це просто нечесно"

Поцекко відмовився говорити про саму гру і попросив свого підопічного Миро Білана якомога швидше завершити пресконференцію. А сам баскетболіст пізніше повідомив, що під час матчу злодій обчистив роздягальню італійського клубу. У гравців украли всі залишені гроші й цінні речі.

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Раніше ми писали, що тренер схопив гравця за волосся і вдарив долонею в чемпіонаті Італії.

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