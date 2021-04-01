Фінал Кубка України пройде з глядачами, незважаючи на карантин

4 квітня в Запоріжжі відбудеться фінал Кубка України-2021 з баскетболу. Незважаючи на нову хвилю коронавірусу в країні, вирішальний поєдинок пройде з глядачами. Раніше ми повідомляли, що боксерський бій збере більше 60 000 глядачів на трибунах під час епідемії.

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Як повідомляє сайт ФБУ, через епідеміологічну ситуацію трибуни запорізького палацу спорту "Юність" можуть бути заповнені лише на 30% від своєї місткості. Зазначимо, що після реконструкції на трибунах арени може розміститися 3200 осіб, а з урахуванням місць в партері – 5000.

Глядачі на баскетболі в Запоріжжі / Фото: FIBA

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Нагадаємо, що за вихід до фіналу "Будівельник" посперечається з "Миколаєвом", а "Черкаські Мавпи" битимуться з "Запоріжжям". Півфінальні матчі пройдуть сьогодні, 1 квітня. А ось чинний володар трофея "Хімік" і фіналіст "Дніпро" сенсаційно вилетіли з розіграшу у чвертьфіналі.

Раніше ми писали, що коронавірус косить гравців київського клубу, в тому числі лідера збірної України.

Дивіться, як тренер збірної України Айнарс Багатскіс забив з центру майданчика

Тренер збірної України Айнарс Багатскіс забив з центру майданчика Відео: ФБУ

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