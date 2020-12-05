Жеребьевка ЧМ-2022 уже в понедельник. Как сборной Украины попасть в Катар

В ближайший понедельник в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоится жеребьевка европейской части квалификации ЧМ-2022 в Катаре. Матчи отборочного этапа пройдут с марта по ноябрь 2021 года, а последние счастливчики определятся в марте 2022 года. Вот все, что вам нужно знать о том, как будет проходить отбор на мундиаль.

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Когда состоится жеребьевка?

Жеребьевка европейской квалификации состоится в понедельник, 7 декабря, в 19:00 по киевскому времени. Впервые за долгое время из-за пандемии коронавируса церемонию жеребьевки не посетят делегаты всех 55 стран, участвующих в отборе на ЧМ-2022. Жеребьевка пройдет в виде онлайн-трансляции.

/ Фото: AFP

Где смотреть жеребьевку?

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На украинском ТВ жеребьевку отбора на ЧМ-2022 покажут на канале "UA:Первый". Кроме этого, онлайн трансляция жеребьевки будет доступна на канале ФИФА в Youtube, а также на сайте sport.segodnya.ua. Начало – в 19:00.

Какие есть нюансы жеребьевки?

Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, следующие команды не могут попасть в одну группу:

Азербайджан и Армения, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, Косово и Россия, Косово и Сербия, Россия и Украина.

Также был составлен список из десяти стран, где зимой возможны суровые погодные условия. В одной группе не может оказаться больше двух таких сборных.

Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фареры, Финляндия, Эстония.

А учитывая, что Исландия и Фареры имеют самый суровый климат, они точно не окажутся в одной группе.

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В какую корзину попала Украина?

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды

Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, УКРАИНА , Сербия, Турция, Словакия, Румыния

Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, , Сербия, Турция, Словакия, Румыния Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия

Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург

Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра

Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Как будут отбираться участники чемпионата мира?

В отборе на мундиаль команды будут разделены на 10 групп – пять по шесть команд и пять по пять участников. Четыре участника финальной стадии Лиги наций УЕФА-2021 (Бельгия, Испания, Италия, Франция) попадут в группы с пятью командами. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. Десять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а еще десять команд, занявшие второе место, сыграют в плей-офф.

Также в стыковые матчи пробьются два лучших победителя групп Лиги наций, которые напрямую не пробились на ЧМ и не заняли вторые места в группе. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф и в марте 2022 года в матчах на выбывание определят обладателей трех оставшихся путевок на ЧМ в Катаре от Европы.

Реклама Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Когда пройдут отборочные матчи?

Тур 1: 24-25 марта 2021 года

24-25 марта 2021 года Тур 2: 27-28 марта 2021 года

27-28 марта 2021 года Тур 3: 30-31 марта 2021 года

30-31 марта 2021 года Тур 4: 1-2 июня 2021 года

1-2 июня 2021 года Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

4-5 сентября 2021 года Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

7-8 сентября 2021 года Тур 7: 8-9 октября 2021 года

8-9 октября 2021 года Тур 8: 11-12 октября 2021 года

11-12 октября 2021 года Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

11-13 ноября 2021 года Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

14-16 ноября 2021 года Стыковые матчи: 24, 25, 28, 29 марта 2022 года

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Смотрите, как Украина провела свой последний официальный матч в 2020 году:

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