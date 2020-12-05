Жеребьевка ЧМ-2022 уже в понедельник. Как сборной Украины попасть в Катар

В ближайший понедельник в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоится жеребьевка европейской части квалификации ЧМ-2022 в Катаре. Матчи отборочного этапа пройдут с марта по ноябрь 2021 года, а последние счастливчики определятся в марте 2022 года. Вот все, что вам нужно знать о том, как будет проходить отбор на мундиаль.
Читайте также: Чемпионат мира-2022 стартует 21 ноября: календарь скандального мундиаля в Катаре
Когда состоится жеребьевка?
Жеребьевка европейской квалификации состоится в понедельник, 7 декабря, в 19:00 по киевскому времени. Впервые за долгое время из-за пандемии коронавируса церемонию жеребьевки не посетят делегаты всех 55 стран, участвующих в отборе на ЧМ-2022. Жеребьевка пройдет в виде онлайн-трансляции.
Где смотреть жеребьевку?
На украинском ТВ жеребьевку отбора на ЧМ-2022 покажут на канале "UA:Первый". Кроме этого, онлайн трансляция жеребьевки будет доступна на канале ФИФА в Youtube, а также на сайте sport.segodnya.ua. Начало – в 19:00.
Какие есть нюансы жеребьевки?
Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, следующие команды не могут попасть в одну группу:
- Азербайджан и Армения, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, Косово и Россия, Косово и Сербия, Россия и Украина.
Также был составлен список из десяти стран, где зимой возможны суровые погодные условия. В одной группе не может оказаться больше двух таких сборных.
- Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фареры, Финляндия, Эстония.
А учитывая, что Исландия и Фареры имеют самый суровый климат, они точно не окажутся в одной группе.
В какую корзину попала Украина?
- Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды
- Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, УКРАИНА, Сербия, Турция, Словакия, Румыния
- Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия
- Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург
- Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра
- Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино
Как будут отбираться участники чемпионата мира?
В отборе на мундиаль команды будут разделены на 10 групп – пять по шесть команд и пять по пять участников. Четыре участника финальной стадии Лиги наций УЕФА-2021 (Бельгия, Испания, Италия, Франция) попадут в группы с пятью командами. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. Десять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а еще десять команд, занявшие второе место, сыграют в плей-офф.
Также в стыковые матчи пробьются два лучших победителя групп Лиги наций, которые напрямую не пробились на ЧМ и не заняли вторые места в группе. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф и в марте 2022 года в матчах на выбывание определят обладателей трех оставшихся путевок на ЧМ в Катаре от Европы.
Когда пройдут отборочные матчи?
- Тур 1: 24-25 марта 2021 года
- Тур 2: 27-28 марта 2021 года
- Тур 3: 30-31 марта 2021 года
- Тур 4: 1-2 июня 2021 года
- Тур 5: 4-5 сентября 2021 года
- Тур 6: 7-8 сентября 2021 года
- Тур 7: 8-9 октября 2021 года
- Тур 8: 11-12 октября 2021 года
- Тур 9: 11-13 ноября 2021 года
- Тур 10: 14-16 ноября 2021 года
- Стыковые матчи: 24, 25, 28, 29 марта 2022 года
Читайте также: "Алмаз в пустыне": в Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022, но этого никто не увидел
Смотрите, как Украина провела свой последний официальный матч в 2020 году:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк