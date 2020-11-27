Українська
$ 28,44
33,85
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

ФИФА официально утвердила: Украина во второй корзине отбора на ЧМ-2022

27 ноября, 15:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Жеребьевка отборочного раунда состоится 17 декабря

ФИФА утвердила корзины жеребьевки европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Сборная Украины попала во вторую корзину, согласно своему положению в рейтинге ФИФА. Напомним, по итогам октября Украина опустилась на одну строчку и теперь занимает 24-е место в мире и 16-е – в Европе.

Реклама

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словакия, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Реклама

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Жеребьевка отборочного турнира состоится 17 декабря. В отборе на мундиаль команды будут разделены на 10 групп – пять по шесть команд и пять по пять участников. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. Десять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а еще десять команд, занявшие второе место, сыграют в плей-офф.

Также в стыковые матчи пробьются два лучших победителя групп Лиги наций, которые напрямую не пробились на ЧМ и не заняли вторые места в группе. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф и в марте 2022 года в матчах на выбывание определят обладателей трех оставшихся путевок на ЧМ в Катаре от Европы.

Смотрите, как Украина провела свой последний официальный матч в 2020 году:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

жеребьевка Сборная Украины ФИФА ЧМ-2022

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Последние слова Марадоны перед смертью
Последние слова Марадоны перед смертьюФутбол
У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)
Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)Футбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Умер легендарный футболист Диего Марадона
Умер легендарный футболист Диего МарадонаФутбол
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять