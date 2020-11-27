ФИФА официально утвердила: Украина во второй корзине отбора на ЧМ-2022

ФИФА утвердила корзины жеребьевки европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Сборная Украины попала во вторую корзину, согласно своему положению в рейтинге ФИФА. Напомним, по итогам октября Украина опустилась на одну строчку и теперь занимает 24-е место в мире и 16-е – в Европе.

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Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словакия, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

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Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Жеребьевка отборочного турнира состоится 17 декабря. В отборе на мундиаль команды будут разделены на 10 групп – пять по шесть команд и пять по пять участников. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. Десять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а еще десять команд, занявшие второе место, сыграют в плей-офф.

Также в стыковые матчи пробьются два лучших победителя групп Лиги наций, которые напрямую не пробились на ЧМ и не заняли вторые места в группе. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф и в марте 2022 года в матчах на выбывание определят обладателей трех оставшихся путевок на ЧМ в Катаре от Европы.

Смотрите, как Украина провела свой последний официальный матч в 2020 году:

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