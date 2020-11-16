Луис Суарес заразился коронавирусом и пропустит встречу с Неймаром

18 ноября сборная Уругвая встретится с командой Бразилии в отборе на ЧМ-2022

Звездный нападающий Луис Суарес заразился коронавирусом. Форвард мадридского "Атлетико" сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Уругвая спустя два дня после поединка с Колумбией (3:0). Также вирус обнаружили у игрока Родриго Муньоса и главы пресс-службы команды, сообщает официальный сайт Уругвайской футбольной ассоциации.

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Сообщается, что все трое чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции. Тем не менее, Суарес пропустит отборочный матч на ЧМ-2022 против Бразилии, который состоится 18 ноября. Луис упустит возможность повидаться со старым знакомым Неймаром, с которым вместе играл в "Барселоне".

Напомним, что настоящая эпидемия коронавируса преследует сборную Украины. С первого дня сбора игроки нашей команды то и дело сдавали положительные тесты на COVID-19. Вот и сегодня еще три игрока сдали положительные тесты на COVID-19.

Смотрите, как Украина играла с Германией:

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