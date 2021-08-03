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"Вы это видели? Жесть!" Американка чуть не убилась на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
3 августа, 09:30
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Американская легкоатлетка Сэнди Моррис входила в число главных претенденток на золото Олимпиады в Токио в прыжках с шестом, но ее подставили организаторы
Слезы Сэнди Моррис после падения
Слезы Сэнди Моррис после падения / Фото: Getty Images

Сэнди Моррис взяла "серебро" на предыдущих летних Играх в Рио, а также является действующей вице-чемпионкой мира. Но драматическим образом американская прыгунья с шестом не вышла даже в финал Игр-2020.

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Во время квалификации в прыжках с шестом в Токио начался ливень, а после его окончания судьи разрешили возобновить попытки, несмотря на то что яма для отталкивания не просохла.

В итоге, у американки Сэнди Моррис во время попытки шест скользнул по яме и переломился. Спортсменка рухнула с высоты спиной на край мата приземления. И чуть не убилась. Благо, обошлось без катастрофических травм.

Только вот после случившегося Сэнди не смогла собраться психологически – две следующие попытки прыгуньи результативными не оказались. И она выбыла из борьбы за медали.

"Мои глаза от всего происходящего в секторе прыжков с шестом! Вы это видели? Жесть!" – поделилась в Instagram своими ощущениями двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в этой дисциплине Елена Исинбаева

Между тем сама Сэнди Моррис сделала удивительное заявление в Twitter: "То, что сломался шест, я воспринимаю как замаскированное благословение. Ведь во время взлета в той попытке я растянула мышцы бедра. Если бы шест не сломался, я бы взяла ту высоту и попала в финал, но с него пришлось бы сняться из-за травмы, что просто убило бы мою душу".

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