Беленюк идет к золоту Олимпиады! Где и когда смотреть битву за финал

Свое выступление в категории до 87 кг в греко-римской борьбе Беленюк начал с того, что в 1/8 финала победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили со счетом 3:1.
В четвертьфинале Жану противостоял алжирец Башир Сид Азар. В схватке счет был равный, но украинец провел последнее активное действие и благодаря этому победил.
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Теперь в полуфинале Беленюк встретится с Иваном Гуклеком из Хорватии. Начало полуфинальной серии, в которой выступит Жан, сегодня в 12:15 по Киеву.
Трансляция – на UA:Перший, доступном на сервисе OLL.TV.
Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.
Олимпиада продлится до 8 августа.
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