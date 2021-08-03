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Олимпиада 2020 в Токио

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Беленюк идет к золоту Олимпиады! Где и когда смотреть битву за финал

Олег Люлька Олег Люлька
3 августа, 08:02
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Двукратный чемпион мира Жан Беленюк, которого считают одной из главных надежд Украины на "золото", одолел уже двоих соперников на борцовском ковре в Токио
Беленюк vs Датунашвили - 3:1
Беленюк vs Датунашвили - 3:1 / Фото: Reuters

Свое выступление в категории до 87 кг в греко-римской борьбе Беленюк начал с того, что в 1/8 финала победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили со счетом 3:1.

В четвертьфинале Жану противостоял алжирец Башир Сид Азар. В схватке счет был равный, но украинец провел последнее активное действие и благодаря этому победил.

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Теперь в полуфинале Беленюк встретится с Иваном Гуклеком из Хорватии. Начало полуфинальной серии, в которой выступит Жан, сегодня в 12:15 по Киеву.

Трансляция – на UA:Перший, доступном на сервисе OLL.TV.

В тренде

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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63
2
flag США СШАUS
22
27
17
66
3
flag Япония ЯпонияJP
18
6
10
34
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
11
12
12
35
7
flag Германия ГерманияDE
7
7
12
26
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
7
23
9
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