"Такого еще никогда не было". Марина Бех-Романчук объяснила, что произошло в финале Олимпиады

Украинская легкоатлетка заняла пятое место в прыжках в длину. Из шести попыток Бех-Романчук лишь одна оказалась результативной

Марина прыгнула на 6.88 / Фото: REUTERS

Утренний зной окутал Токио. Влажность близиться к сотне процентов. На Олимпийском стадионе ощущения, как в парилке. И в этих условиях проходит женский финал в прыжках в длину.

Здесь мог произойти уникальный случай в сборной Украины. Муж и жена на одной Олимпиаде выиграли б медали. Михаил Романчук свою миссию выполнил – "серебро" и "бронза" в плавании. Марина Бех-Романчук – была среди претенденток на награды в прыжках в длину.

Была, могла... Но не смогла. Между попытками Марина подбадривала себя, кричала "Давай", крестилась, молилась, просила поддержку зрителей-спортсменов, переставляла метку, на планшете с тренером анализировала прыжки. Не помогло. С шести попыток – пять заступов!

"Что произошло? Ничего. 6.88 – и пятое место, – с иронией анализирует свое выступление Марина. – Просто сегодня не сложилось. Как-то сразу не пошло как хотелось и все. И не только у меня. Откровенно скажу, думала, что будем прыгать намного дальше. Но сегодня все выдавливали из себя результат. По сезону все прыгали намного дальше".

"С чем это связано? Возможно с утренней программой. Никогда в карьере у меня не было финала утром. Всегда выступали вечером, а вечером прыгается легче, лучше. За весь день ты настраиваешься, мотивируешься. Приходишь в сектор и действительно понимаешь, что у тебя финал. Здесь это был бы финал Олимпийских игр. В Токио мало того, что просыпались мы в шесть утра, так еще приходишь на стадион – и трибуны пустые. Совсем другие ощущения".

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