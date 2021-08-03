Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

"Такого еще никогда не было". Марина Бех-Романчук объяснила, что произошло в финале Олимпиады

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 августа, 07:20
Копировать ссылку
Украинская легкоатлетка заняла пятое место в прыжках в длину. Из шести попыток Бех-Романчук лишь одна оказалась результативной
Марина прыгнула на 6.88
Марина прыгнула на 6.88 / Фото: REUTERS

Утренний зной окутал Токио. Влажность близиться к сотне процентов. На Олимпийском стадионе ощущения, как в парилке. И в этих условиях проходит женский финал в прыжках в длину.

Здесь мог произойти уникальный случай в сборной Украины. Муж и жена на одной Олимпиаде выиграли б медали. Михаил Романчук свою миссию выполнил – "серебро" и "бронза" в плавании. Марина Бех-Романчук – была среди претенденток на награды в прыжках в длину.

Была, могла... Но не смогла. Между попытками Марина подбадривала себя, кричала "Давай", крестилась, молилась, просила поддержку зрителей-спортсменов, переставляла метку, на планшете с тренером анализировала прыжки. Не помогло. С шести попыток – пять заступов!

"Что произошло? Ничего. 6.88 – и пятое место, – с иронией анализирует свое выступление Марина. – Просто сегодня не сложилось. Как-то сразу не пошло как хотелось и все. И не только у меня. Откровенно скажу, думала, что будем прыгать намного дальше. Но сегодня все выдавливали из себя результат. По сезону все прыгали намного дальше".

"С чем это связано? Возможно с утренней программой. Никогда в карьере у меня не было финала утром. Всегда выступали вечером, а вечером прыгается легче, лучше. За весь день ты настраиваешься, мотивируешься. Приходишь в сектор и действительно понимаешь, что у тебя финал. Здесь это был бы финал Олимпийских игр. В Токио мало того, что просыпались мы в шесть утра, так еще приходишь на стадион – и трибуны пустые. Совсем другие ощущения".

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
29
18
16
63
2
flag США СШАUS
22
27
17
66
3
flag Япония ЯпонияJP
18
6
10
34
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
11
12
12
35
7
flag Германия ГерманияDE
7
7
12
26
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
7
23
9
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
6
3
5
14
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять