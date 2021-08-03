Молодой украинец с кровью уложил россиянина в битве за полуфинал Олимпиады

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов одержал волевую победу в поединке четвертьфинала на Олимпийских играх-2020 в Токио

Парвиз Насибов стал сенсацией Олимпиады / Фото: Reuters

22-летний Насибов на стадии 1/4-й в Японии в категории до 67 кг одолел представителя ОКР Артема Суркова. Счет был равный, но украинец сделал последнее активное действие и вырвал свою путевку в полуфинал Игр. Ранее мы писали, что Беленюк идет к "золоту" Олимпиады.

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При этом в конце первого периода Парвиз провел атаку и заработал 2 балла, но Сурков подал протест и его удовлетворили, забрав очки украинца за прием. Но избежать сенсационного поражения россиянину не удалось.

Отметим, что Сурков, который заканчивал поединок с разбитой и забинтованной головой, является вице-чемпионом мира 2019 года и чемпионом мира 2018-го в категории до 67 кг.

В свою очередь Насибов не поднимался выше восьмого места на чемпионате Европы-2019. Но молодой и перспективный боец выигрывал чемпионат Европы среди юниоров, а в сентябре 2018 года стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

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Отметим, что в 1/8 финала Олимпиады Насибов уверенно прошел датчанина Фредерика Бьеррехуса.

Теперь в полуфинале украинский борец азербайджанского происхождения встретится с египтянином Мохаммедом Ибрагимом Эль-Саедом – двукратным чемпионом мира в возрасте до 23 лет. Начало блока, в которой выступит Парвиз, сегодня в 12:15 по Киеву.

Трансляция – на UA:Перший, доступном на сервисе OLL.TV.

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