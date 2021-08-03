Молодий українець з кров'ю уклав росіянина в битві за півфінал Олімпіади

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов здобув вольову перемогу в поєдинку чвертьфіналу на Олімпійських іграх-2020 на Токіо

Парвіз Насібов став сенсацією Олімпіади / Фото: Reuters

22-річний Насібов на стадії 1/4-й в Японії в категорії до 67 кг здолав представника ОКР Артема Суркова. Рахунок був рівний, але українець зробив останню активну дію і вирвав свою путівку до півфіналу Ігор. Раніше ми писали, що Беленюк йде до "золота" Олімпіади.

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При цьому наприкінці першого періоду Парвіз провів атаку і заробив 2 бали, але Сурков подав протест і його задовольнили, забравши очки українця за прийом. Але уникнути сенсаційної поразки росіянину не вдалося.

Зазначимо, що Сурков, який закінчував поєдинок з розбитою і забинтованою головою, є віцечемпіоном світу 2019 року і чемпіоном світу 2018-го в категорії до 67 кг.

В свою чергу Насібов не піднімався вище восьмого місця на чемпіонаті Європи-2019. Але молодий і перспективний боєць вигравав чемпіонат Європи серед юніорів, а в вересні 2018 року став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу.

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Відзначимо, що в 1/8 фіналу Олімпіади Насибов впевнено пройшов датчанина Фредеріка Бьєррехуса.

Тепер у півфіналі український борець азербайджанського походження зустрінеться з єгиптянином Мохаммедом Ібрагімом Ель-Саєдом – дворазовим чемпіоном світу віком до 23 років. Початок блоку, у якому виступить Парвіз, сьогодні о 12:15 за Києвом.

Трансляція – на UA: Перший, доступному на сервісі OLL.TV.

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