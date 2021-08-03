"Ви це бачили? Жесть!" Американка ледь не вбилася на Олімпіаді

Американська легкоатлетка Сенді Морріс належала до головних претенденток на золото Олімпіади в Токіо в стрибках з жердиною, але її підставили організатори

Сльози Сенді Морріс після падіння / Фото: Getty Images

Сенді Морріс взяла "срібло" на попередніх літніх Іграх в Ріо, а також є віцечемпіонкою світу. Але драматичним чином американська стрибунка з жердиною не потрапила навіть до фіналу Ігор-2020.

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Під час кваліфікації в стрибках з жердиною в Токіо почалася злива, а після закінчення дощу судді дозволили відновити спроби, незважаючи на те, що яма для відштовхування не висохла.

Як наслідок, у американки Сенді Морріс під час спроби шест ковзнув по ямі і зламався. Спортсменка впала з висоти спиною на край мату приземлення. І мало не вбилася. На щастя, минулося без трагічних травм.

Тільки ось після того, що сталося, Сенді не змогла зібратися психологічно – дві наступні спроби стрибунки результативними не виявилися. І вона вибула з боротьби за медалі.

"Мої очі від усього того, що відбувається в секторі стрибків з жердиною! Ви це бачили? Жесть!" – поділилася в Instagram своїми відчуттями дворазова олімпійська чемпіонка, володарка 28 світових рекордів у цій дисципліні Олена Ісінбаєва

Тим часом сама Сенді Морріс зробила дивовижну заяву в Twitter: "Те, що зламався шест, я сприймаю як замасковане благословення. Адже під час зльоту в тій спробі я розтягла м'язи стегна. Якби жердина не зламалася, я б узяла ту висоту і потрапила до фіналу, але з нього довелося б знятися через травму, що просто вбило б мою душу ".

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