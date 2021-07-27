Все медалисты Олимпийских игр 27 июля

Украинский дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров.
В поединке за "бронзу" украинцы встретились с командой Сербии и выиграли – 16:12.
ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ОЛИМПИАДЫ 27 ИЮЛЯ
ТРИАТЛОН
Женщины.
- Флора Даффи (Бермудские острова)
- Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания)
- Кэти Заферес (США)
ПЛАВАНИЕ
мужчины
200 м, вольный стиль
- Том Дин (Великобритания)
- Данкан Скотт (Великобритания)
- Фернандо Шеффер (Бразилия)
женщины
100 м, спина
- Кэйли Маккеон (Австралия)
- Кайли Масс (Канада)
- Реган Смит (США)
мужчины
100 м, спина
- Евгений Рылов (ОКР)
- Климент Колесников (ОКР)
- Райан Мерфи (США)
женщины
100 м, брасс
- Лидия Джейкоби (США)
- Татьяна Шонмакер (ЮАР)
- Лилли Кинг (США)
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Микст, пистолет пневматический, 10 м
- Цзян Рансинь – Пан Вэй (Китай)
- Виталина Бацарашкина – Артем Черноусов (ОКР)
- Елена Костевич – Олег Омельчук (Украина)
Микст, винтовка пневматическая, 10 м
- Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай)
- Мэри Такер – Лукас Озенеский (США)
- Юлия Каримова – Сергей Каменский (ОКР)
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ
Женщины. Вышка, 10 м
- Юси Чен – Чжан Цзяци (Китай)
- Джессика Парратто – Дилэйни Шнелл (США)
- Габриэла Агундес Гарсия – Алехандра Ороско Лоса (Мексика)
МАЙНТНБАЙК
Женщины
- Иоланда Нефф (Швейцария)
- Сина Фрай (Швейцария)
- Линда Индерганд (Швецария)
СЕРФИНГ
Мужчины
- Итало Феррейра (Бразилия)
- Каноа Игараси (Япония)
- Оуэн Райт (Австралия)
Женщины
- Карисса Мур (США)
- Бьянка Бейтендаг (ЮАР)
- Амуро Цудзуки (Япония)
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
Женщины. Байдарка-одиночка
- Рикарда Функ (Германия)
- Майялен Шурро (Испания)
- Джессика Фокс (Австралия)
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины. До 59 кг
- Ко Хсин Чунь (Китайский Тайбэй)
- Полина Гурьева (Туркменистан)
- Микико Андо (Япония)
ДЗЮДО
Женщины. До 63 кг
- Кларисс Агбеньену (Франция)
- Тина Трстеняк (Словения)
- Катрин Бошмен-Пинар (Канада)
- Мария Чентраккио (Италия)
Мужчины. До 81 кг
- Таканори Нагасэ (Япония)
- Саид Моллаеи (Монголия)
- Шамиль Борчашвили (Австрия)
- Маттиас Кассе (Бельгия)
ФЕХТОВАНИЕ
Шпага, команды, женщины
- Эстония
- Южная Корея
- Италия
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Командное многоборье. Женщины.
- ОКР
- США
- Великобритания
КОННЫЙ СПОРТ
Командная выездка
- Германия
- США
- Великобритания
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины до 59 кг
- Хсин-Чун Куо (Китайский Тайбэй)
- Полина Гурьева (Туркменистан)
- Микико Андо (Япония)
Женщины до 64 кг
- Мауде Шаррон (Канада)
- Джорджия Бординьон (Италия)
- Вен-Хуей Чен (Китайский Тайбэй)
СОФТБОЛ
Финальный матч
- Япония
- США
- Канада
ТХЭКВОНДО
Мужчины. От 80 кг
- Владислав Ларин (РОК)
- Деян Георгиевски (Северная Македония)
- Кио Дон Ин (Южная Корея), Рафаэль Альба Кастильо (Куба)
Женщины. От 67 кг
- Милица Мандич (Сербия)
- Дабин Ли (Южная Корея)
- Бьянка Валькден (Великобритания)
Таким образом, у сборной Украины становится три медали на Олимпиаде. Первую в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".
В воскресенье вторую награду в копилку Украины на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.
А сегодня третью награду для Украины добыл дуэт Елены Костевич и Олега Омельчука в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров.
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