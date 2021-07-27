Все медалисты Олимпийских игр 27 июля

Во вторник на Олимпиаде в Токио разыграли 22 комплекта медалей в 14 видах спорта. Этот день стал успешным для украинской сборной – в ее активе бронзовая медаль в пулевой стрельбе.

23 комплекта медалей было розыграно 27 июля на Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Украинский дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров.

В поединке за "бронзу" украинцы встретились с командой Сербии и выиграли – 16:12.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ОЛИМПИАДЫ 27 ИЮЛЯ

ТРИАТЛОН

Женщины.

Флора Даффи (Бермудские острова)

Флора Даффи (Бермудские острова) Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания)

Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания) Кэти Заферес (США)

ПЛАВАНИЕ

мужчины

200 м, вольный стиль

Том Дин (Великобритания)

Том Дин (Великобритания) Данкан Скотт (Великобритания)

Данкан Скотт (Великобритания) Фернандо Шеффер (Бразилия)

женщины

100 м, спина

Кэйли Маккеон (Австралия)

Кэйли Маккеон (Австралия) Кайли Масс (Канада)

Кайли Масс (Канада) Реган Смит (США)

мужчины

100 м, спина

Евгений Рылов (ОКР)

Евгений Рылов (ОКР) Климент Колесников (ОКР)

Климент Колесников (ОКР) Райан Мерфи (США)

женщины

100 м, брасс

Лидия Джейкоби (США)

Лидия Джейкоби (США) Татьяна Шонмакер (ЮАР)

Татьяна Шонмакер (ЮАР) Лилли Кинг (США)

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Микст, пистолет пневматический, 10 м

Цзян Рансинь – Пан Вэй (Китай)

Цзян Рансинь – Пан Вэй (Китай) Виталина Бацарашкина – Артем Черноусов (ОКР)

Виталина Бацарашкина – Артем Черноусов (ОКР) Елена Костевич – Олег Омельчук (Украина)

Микст, винтовка пневматическая, 10 м

Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай)

Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай) Мэри Такер – Лукас Озенеский (США)

Мэри Такер – Лукас Озенеский (США) Юлия Каримова – Сергей Каменский (ОКР)

СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ

Женщины. Вышка, 10 м

Юси Чен – Чжан Цзяци (Китай)

Юси Чен – Чжан Цзяци (Китай) Джессика Парратто – Дилэйни Шнелл (США)

Джессика Парратто – Дилэйни Шнелл (США) Габриэла Агундес Гарсия – Алехандра Ороско Лоса (Мексика)

МАЙНТНБАЙК

Женщины

Иоланда Нефф (Швейцария)

Иоланда Нефф (Швейцария) Сина Фрай (Швейцария)

Сина Фрай (Швейцария) Линда Индерганд (Швецария)

СЕРФИНГ

Мужчины

Итало Феррейра (Бразилия)

Итало Феррейра (Бразилия) Каноа Игараси (Япония)

Каноа Игараси (Япония) Оуэн Райт (Австралия)

Женщины

Карисса Мур (США)

Карисса Мур (США) Бьянка Бейтендаг (ЮАР)

Бьянка Бейтендаг (ЮАР) Амуро Цудзуки (Япония)

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Женщины. Байдарка-одиночка

Рикарда Функ (Германия)

Рикарда Функ (Германия) Майялен Шурро (Испания)

Майялен Шурро (Испания) Джессика Фокс (Австралия)

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины. До 59 кг

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Ко Хсин Чунь (Китайский Тайбэй)

Ко Хсин Чунь (Китайский Тайбэй) Полина Гурьева (Туркменистан)

Полина Гурьева (Туркменистан) Микико Андо (Япония)

ДЗЮДО

Женщины. До 63 кг

Кларисс Агбеньену (Франция)

Кларисс Агбеньену (Франция) Тина Трстеняк (Словения)

Тина Трстеняк (Словения) Катрин Бошмен-Пинар (Канада)

Катрин Бошмен-Пинар (Канада) Мария Чентраккио (Италия)

Мужчины. До 81 кг

Таканори Нагасэ (Япония)

Таканори Нагасэ (Япония) Саид Моллаеи (Монголия)

Саид Моллаеи (Монголия) Шамиль Борчашвили (Австрия)

Шамиль Борчашвили (Австрия) Маттиас Кассе (Бельгия)

ФЕХТОВАНИЕ

Шпага, команды, женщины

Эстония

Эстония Южная Корея

Южная Корея Италия

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Командное многоборье. Женщины.

ОКР

ОКР США

США Великобритания

КОННЫЙ СПОРТ

Командная выездка

Германия

Германия США

США Великобритания

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины до 59 кг

Хсин-Чун Куо (Китайский Тайбэй)

Хсин-Чун Куо (Китайский Тайбэй) Полина Гурьева (Туркменистан)

Полина Гурьева (Туркменистан) Микико Андо (Япония)

Женщины до 64 кг

Мауде Шаррон (Канада)

Мауде Шаррон (Канада) Джорджия Бординьон (Италия)

Джорджия Бординьон (Италия) Вен-Хуей Чен (Китайский Тайбэй)

СОФТБОЛ

Финальный матч

Япония

Япония США

США Канада

ТХЭКВОНДО

Мужчины. От 80 кг

Владислав Ларин (РОК)

Владислав Ларин (РОК) Деян Георгиевски (Северная Македония)

Деян Георгиевски (Северная Македония) Кио Дон Ин (Южная Корея), Рафаэль Альба Кастильо (Куба)

Женщины. От 67 кг

Милица Мандич (Сербия)

Милица Мандич (Сербия) Дабин Ли (Южная Корея)

Дабин Ли (Южная Корея) Бьянка Валькден (Великобритания)

Таким образом, у сборной Украины становится три медали на Олимпиаде. Первую в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".

Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась

В воскресенье вторую награду в копилку Украины на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.

Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

А сегодня третью награду для Украины добыл дуэт Елены Костевич и Олега Омельчука в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров.

Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

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