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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты Олимпийских игр 27 июля

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
27 июля, 19:01
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Во вторник на Олимпиаде в Токио разыграли 22 комплекта медалей в 14 видах спорта. Этот день стал успешным для украинской сборной – в ее активе бронзовая медаль в пулевой стрельбе.
23 комплекта медалей было розыграно 27 июля на Олимпиаде-2020 в Токио
23 комплекта медалей было розыграно 27 июля на Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Украинский дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров.

В поединке за "бронзу" украинцы встретились с командой Сербии и выиграли – 16:12.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ОЛИМПИАДЫ 27 ИЮЛЯ

ТРИАТЛОН

Женщины.

  • Gold Medal Флора Даффи (Бермудские острова)
  • Silver Medal Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания)
  • Bronze Medal Кэти Заферес (США)

ПЛАВАНИЕ

мужчины

200 м, вольный стиль

  • Gold Medal Том Дин (Великобритания)
  • Silver Medal Данкан Скотт (Великобритания)
  • Bronze Medal Фернандо Шеффер (Бразилия)

женщины

100 м, спина

  • Gold Medal Кэйли Маккеон (Австралия)
  • Silver Medal Кайли Масс (Канада)
  • Bronze Medal Реган Смит (США)

мужчины

100 м, спина

  • Gold Medal Евгений Рылов (ОКР)
  • Silver Medal Климент Колесников (ОКР)
  • Bronze Medal Райан Мерфи (США)

женщины

100 м, брасс

  • Gold Medal Лидия Джейкоби (США)
  • Silver Medal Татьяна Шонмакер (ЮАР)
  • Bronze Medal Лилли Кинг (США)

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Микст, пистолет пневматический, 10 м

  • Gold Medal Цзян Рансинь – Пан Вэй (Китай)
  • Silver Medal Виталина Бацарашкина – Артем Черноусов (ОКР)
  • Bronze MedalЕлена Костевич – Олег Омельчук (Украина)

Микст, винтовка пневматическая, 10 м

  • Gold Medal Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай)
  • Silver Medal Мэри Такер – Лукас Озенеский (США)
  • Bronze Medal Юлия Каримова – Сергей Каменский (ОКР)

СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ

Женщины. Вышка, 10 м

  • Gold Medal Юси Чен – Чжан Цзяци (Китай)
  • Silver Medal Джессика Парратто – Дилэйни Шнелл (США)
  • Bronze Medal Габриэла Агундес Гарсия – Алехандра Ороско Лоса (Мексика)

МАЙНТНБАЙК

Женщины

  • Gold Medal Иоланда Нефф (Швейцария)
  • Silver Medal Сина Фрай (Швейцария)
  • Bronze Medal Линда Индерганд (Швецария)

СЕРФИНГ

Мужчины

  • Gold Medal Итало Феррейра (Бразилия)
  • Silver Medal Каноа Игараси (Япония)
  • Bronze Medal Оуэн Райт (Австралия)

Женщины

  • Gold Medal Карисса Мур (США)
  • Silver Medal Бьянка Бейтендаг (ЮАР)
  • Bronze Medal Амуро Цудзуки (Япония)

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Женщины. Байдарка-одиночка

  • Gold Medal Рикарда Функ (Германия)
  • Silver Medal Майялен Шурро (Испания)
  • Bronze Medal Джессика Фокс (Австралия)

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины. До 59 кг

В тренде
  • Gold Medal Ко Хсин Чунь (Китайский Тайбэй)
  • Silver Medal Полина Гурьева (Туркменистан)
  • Bronze Medal Микико Андо (Япония)

ДЗЮДО

Женщины. До 63 кг

  • Gold Medal Кларисс Агбеньену (Франция)
  • Silver Medal Тина Трстеняк (Словения)
  • Bronze Medal Катрин Бошмен-Пинар (Канада)
  • Bronze Medal Мария Чентраккио (Италия)

Мужчины. До 81 кг

  • Gold Medal Таканори Нагасэ (Япония)
  • Silver Medal Саид Моллаеи (Монголия)
  • Bronze Medal Шамиль Борчашвили (Австрия)
  • Bronze Medal Маттиас Кассе (Бельгия)

ФЕХТОВАНИЕ

Шпага, команды, женщины

  • Gold Medal Эстония
  • Silver Medal Южная Корея
  • Bronze Medal Италия

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Командное многоборье. Женщины.

  • Gold Medal ОКР
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Великобритания

КОННЫЙ СПОРТ

Командная выездка

  • Gold Medal Германия
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Великобритания

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины до 59 кг

  • Gold Medal Хсин-Чун Куо (Китайский Тайбэй)
  • Silver Medal Полина Гурьева (Туркменистан)
  • Bronze Medal Микико Андо (Япония)

Женщины до 64 кг

  • Gold Medal Мауде Шаррон (Канада)
  • Silver Medal Джорджия Бординьон (Италия)
  • Bronze Medal Вен-Хуей Чен (Китайский Тайбэй)

СОФТБОЛ

Финальный матч

  • Gold Medal Япония
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Канада

ТХЭКВОНДО

Мужчины. От 80 кг

  • Gold Medal Владислав Ларин (РОК)
  • Silver Medal Деян Георгиевски (Северная Македония)
  • Bronze Medal Кио Дон Ин (Южная Корея), Рафаэль Альба Кастильо (Куба)

Женщины. От 67 кг

  • Gold Medal Милица Мандич (Сербия)
  • Silver Medal Дабин Ли (Южная Корея)
  • Bronze Medal Бьянка Валькден (Великобритания)

Таким образом, у сборной Украины становится три медали на Олимпиаде. Первую в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".

Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась
Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась

В воскресенье вторую награду в копилку Украины на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.

Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин
Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

А сегодня третью награду для Украины добыл дуэт Елены Костевич и Олега Омельчука в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров.

Елена Костевич и Олег Омельчук
Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

Читайте также: В Токио прилетела топ-надежда Украины на "золото"

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