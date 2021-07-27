Всі медалісти Олімпійських ігор 27 липня

Український дует Олена Костевич і Олег Омельчук завоювали бронзову медаль Олімпійських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів.
У поєдинку за "бронзу" українці зустрілися з командою Сербії і виграли – 16:12.
ВСі МЕДАЛІСТИ ІГОР 27 ЛИПНЯ
ТРІАТЛОН
Жінки.
- Флора Даффі (Бермудські острови)
- Джорджія Тейлор-Браун (Велика Британія)
- Кеті Заферес (США)
ПЛАВАННЯ
чоловіки
200 м, вільний стиль
- Том Дін (Велика Британія)
- Данкан Скотт (Велика Британія)
- Фернандо Шеффер (Бразилія)
жінки
100 м, спина
- Кейлі Маккеон (Австралія)
- Кайлі Мас (Канада)
- Реган Сміт (США)
чоловіки
100 м, спина
- Євген Рилов (ОКР)
- Климент Колесніков (ОКР)
- Райан Мерфі (США)
жінки
100 м, брас
- Лідія Джейкобі (США)
- Тетяна Шонмакер (ПАР)
- Ліллі Кінг (США)
КУЛЬОВА СТРІЛЬБА
Мікст, пістолет пневматичний, 10 м
- Цзян Рансінь – Пан Вей (Китай)
- Віталіна Бацарашкина – Артем Черноусов (ОКР)
- Олена Костевич – Олег Омельчук (Україна)
Мікст, гвинтівка пневматична, 10 м
- Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай)
- Мері Такер – Лукас Озенескій (США)
- Юлія Карімова – Сергій Каменський (ОКР)
СИНХРОННІ СТРИБКИ У ВОДУ
Жінки. Вишка, 10 м
- Юсі Чен – Чжан Цзяці (Китай)
- Джессіка Парратто – Ділейні Шнелль (США)
- Габріела Агундес Гарсія – Алехандра Ороско Лосано (Мексика)
МАУНТІНБАЙК
жінки
- Іоланда Нефф (Швейцарія)
- Сина Фрай (Швейцарія)
- Лінда Індерганд (Швецария)
СЕРФІНГ
чоловіки
- Італо Феррейра (Бразилія)
- Каноа Ігарасі (Японія)
- Оуен Райт (Австралія)
жінки
- Карісса Мур (США)
- Бьянка Бейтендаг (ПАР)
- Амуро Цудзукі (Японія)
ГРЕБНИЙ СЛАЛОМ
Жінки. Байдарка-одиночка
- Рікарда Функ (Німеччина)
- Майялен Шурро (Іспанія)
- Джессіка Фокс (Австралія)
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Жінки. До 59 кг
- До Хсін Чунь (Китайський Тайбей)
- Поліна Гур'єва (Туркменістан)
- Мікіко Андо (Японія)
ДЗЮДО
Жінки. До 63 кг
- Кларисс Агбеньену (Франція)
- Тіна Трстеняк (Словенія)
- Катрін Бошмен-Пінар (Канада)
- Марія Чентраккіо (Італія)
Чоловіки. До 81 кг
- Таканорі Нагасе (Японія)
- Саїд Моллаєв (Монголія)
- Шаміль Борчашвілі (Австрія)
- Маттіас Касі (Бельгія)
ФЕХТУВАННЯ
Шпага, команди, жінки
- Естонія
- Південна Корея
- Італія
СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА
Командне багатоборство. Жінки.
- ОКР
- США
- Велика Британія
КІННИЙ СПОРТ
командна виїздка
- Німеччина
- США
- Велика Британія
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Жінки до 59 кг
- Хсін-Чун Куо (Китайський Тайбей)
- Поліна Гур'єва (Туркменістан)
- Мікіко Андо (Японія)
Жінки до 64 кг
- Мауден Шаррон (Канада)
- Джорджія Бордіньон (Італія)
- Вен-Хуей Чен (Китайський Тайбей)
СОФТБОЛ
фінальний матч
- Японія
- США
- Канада
ТХЕКВОНДО
Чоловіки. Від 80 кг
- Владислав Ларін (РОК)
- Дії Георгієвскі (Північна Македонія)
- Кіо Дон Ін (Південна Корея), Рафаель Альба Кастільо (Куба)
Жінки. Від 67 кг
- Міліца Мандич (Сербія)
- Дабін Лі (Південна Корея)
- Бьянка Валькден (Велика Британія)
Отже, у збірної України стає три медалі на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дарина Білодід, добившая "бронзу" .
У неділю другу нагороду в скарбничку України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлин .
А сьогодні третю нагороду для України здобув дует Олени Костевич і Олега Омельчука в стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів.
Читайте також: У Токіо прилетіла топ-надія України на "золото"