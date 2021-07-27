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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі медалісти Олімпійських ігор 27 липня

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
27 липня, 19:01
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У вівторок на Олімпіаді в Токіо розіграли 22 комплекти медалей в 14 видах спорту. Цей день став успішним для української збірної – в її активі бронзова медаль у кульовій стрільбі.
23 комплекти медалей було розіграно 27 липня на Олімпіаді-2020 на Токіо
23 комплекти медалей було розіграно 27 липня на Олімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters

Український дует Олена Костевич і Олег Омельчук завоювали бронзову медаль Олімпійських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів.

У поєдинку за "бронзу" українці зустрілися з командою Сербії і виграли – 16:12.

ВСі МЕДАЛІСТИ ІГОР 27 ЛИПНЯ

ТРІАТЛОН

Жінки.

  • Gold Medal Флора Даффі (Бермудські острови)
  • Silver Medal Джорджія Тейлор-Браун (Велика Британія)
  • Bronze Medal Кеті Заферес (США)

ПЛАВАННЯ

чоловіки

200 м, вільний стиль

  • Gold Medal Том Дін (Велика Британія)
  • Silver Medal Данкан Скотт (Велика Британія)
  • Bronze Medal Фернандо Шеффер (Бразилія)

жінки

100 м, спина

  • Gold Medal Кейлі Маккеон (Австралія)
  • Silver Medal Кайлі Мас (Канада)
  • Bronze Medal Реган Сміт (США)

чоловіки

100 м, спина

  • Gold Medal Євген Рилов (ОКР)
  • Silver Medal Климент Колесніков (ОКР)
  • Bronze Medal Райан Мерфі (США)

жінки

100 м, брас

  • Gold Medal Лідія Джейкобі (США)
  • Silver Medal Тетяна Шонмакер (ПАР)
  • Bronze Medal Ліллі Кінг (США)

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА

Мікст, пістолет пневматичний, 10 м

  • Gold Medal Цзян Рансінь – Пан Вей (Китай)
  • Silver Medal Віталіна Бацарашкина – Артем Черноусов (ОКР)
  • Bronze Medal Олена Костевич – Олег Омельчук (Україна)

Мікст, гвинтівка пневматична, 10 м

  • Gold Medal Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай)
  • Silver Medal Мері Такер – Лукас Озенескій (США)
  • Bronze Medal Юлія Карімова – Сергій Каменський (ОКР)

СИНХРОННІ СТРИБКИ У ВОДУ

Жінки. Вишка, 10 м

  • Gold Medal Юсі Чен – Чжан Цзяці (Китай)
  • Silver Medal Джессіка Парратто – Ділейні Шнелль (США)
  • Bronze Medal Габріела Агундес Гарсія – Алехандра Ороско Лосано (Мексика)

МАУНТІНБАЙК

жінки

  • Gold Medal Іоланда Нефф (Швейцарія)
  • Silver Medal Сина Фрай (Швейцарія)
  • Bronze Medal Лінда Індерганд (Швецария)

СЕРФІНГ

чоловіки

  • Gold Medal Італо Феррейра (Бразилія)
  • Silver Medal Каноа Ігарасі (Японія)
  • Bronze Medal Оуен Райт (Австралія)

жінки

  • Gold Medal Карісса Мур (США)
  • Silver Medal Бьянка Бейтендаг (ПАР)
  • Bronze Medal Амуро Цудзукі (Японія)

ГРЕБНИЙ СЛАЛОМ

Жінки. Байдарка-одиночка

  • Gold Medal Рікарда Функ (Німеччина)
  • Silver Medal Майялен Шурро (Іспанія)
  • Bronze Medal Джессіка Фокс (Австралія)

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки. До 59 кг

В тренді
  • Gold Medal До Хсін Чунь (Китайський Тайбей)
  • Silver Medal Поліна Гур'єва (Туркменістан)
  • Bronze Medal Мікіко Андо (Японія)

ДЗЮДО

Жінки. До 63 кг

  • Gold Medal Кларисс Агбеньену (Франція)
  • Silver Medal Тіна Трстеняк (Словенія)
  • Bronze Medal Катрін Бошмен-Пінар (Канада)
  • Bronze Medal Марія Чентраккіо (Італія)

Чоловіки. До 81 кг

  • Gold Medal Таканорі Нагасе (Японія)
  • Silver Medal Саїд Моллаєв (Монголія)
  • Bronze Medal Шаміль Борчашвілі (Австрія)
  • Bronze Medal Маттіас Касі (Бельгія)

ФЕХТУВАННЯ

Шпага, команди, жінки

  • Gold Medal Естонія
  • Silver Medal Південна Корея
  • Bronze Medal Італія

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Командне багатоборство. Жінки.

  • Gold Medal ОКР
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Велика Британія

КІННИЙ СПОРТ

командна виїздка

  • Gold Medal Німеччина
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Велика Британія

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки до 59 кг

  • Gold Medal Хсін-Чун Куо (Китайський Тайбей)
  • Silver Medal Поліна Гур'єва (Туркменістан)
  • Bronze Medal Мікіко Андо (Японія)

Жінки до 64 кг

  • Gold Medal Мауден Шаррон (Канада)
  • Silver Medal Джорджія Бордіньон (Італія)
  • Bronze Medal Вен-Хуей Чен (Китайський Тайбей)

СОФТБОЛ

фінальний матч

  • Gold Medal Японія
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Канада

ТХЕКВОНДО

Чоловіки. Від 80 кг

  • Gold Medal Владислав Ларін (РОК)
  • Silver Medal Дії Георгієвскі (Північна Македонія)
  • Bronze Medal Кіо Дон Ін (Південна Корея), Рафаель Альба Кастільо (Куба)

Жінки. Від 67 кг

  • Gold Medal Міліца Мандич (Сербія)
  • Silver Medal Дабін Лі (Південна Корея)
  • Bronze Medal Бьянка Валькден (Велика Британія)

Отже, у збірної України стає три медалі на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дарина Білодід, добившая "бронзу" .

Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася
Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася

У неділю другу нагороду в скарбничку України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлин .

Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін
Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

А сьогодні третю нагороду для України здобув дует Олени Костевич і Олега Омельчука в стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів.

Олена Костевич і Олег Омельчук
Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

Читайте також: У Токіо прилетіла топ-надія України на "золото"

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