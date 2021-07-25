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Сушите весла! Впервые человек с коронавирусом выступил на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
25 июля, 22:42
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Нидерландский гребец Финн Флорейн сдал положительный тест на коронавирус уже после того, как принял участие в соревнованиях. Теперь его мечта под угрозой
Гребец с коронавирусом Финн Флорейн
Гребец с коронавирусом Финн Флорейн / Фото: Reuters

21-летний вакцинированный гребец из Нидерландов Финн Флорейн занял четвертое место в своем предварительном заезде на водном канале и для того, чтобы получить путевку в следующий раунд, должен был успешно выступить в дополнительном состязании.

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Но этому не суждено было случиться, так как Финн Флорейн сдал положительный тест на коронавирус и вынужден был отправиться на 10-дневную изоляцию – Игры для него закончились.

Как сообщает агентство Kyodo, нидерландец стал первым спортсменом на Олимпиаде, у которого COVID-19 подтвердился уже после участия в соревнованиях.

Сейчас выясняется, кто контактировал с Финном Флорейном.

В тренде

Интересно, что перед открытием Олимпиады, в четверг, другой член нидерландской команды сдал положительный тест на коронавирус. Известно, что это не спортсмен.

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Отметим, что Финн Флорейн – сын двукратного олимпийского чемпиона в академической гребле Роналда Флорейна, побеждавшего в Сеуле-1988 и Атланте-1996.

Но с мечтой превзойти отца по олимпийским победам Финну придется повременить до Парижа-2024.

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