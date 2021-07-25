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Сушіть весла! Вперше людина з коронавірусом виступила на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька
25 липня, 22:42
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Нідерландський весляр Фінн Флорейн здав позитивний тест на коронавірус вже після того, як взяв участь у змаганнях. Тепер його мрія під загрозою
Веслувальник із коронавірусом Фінн Флорейн
Веслувальник із коронавірусом Фінн Флорейн / Фото: Reuters

21-річний вакцинований весляр з Нідерландів Фінн Флорейн посів четверту сходинку в своєму попередньому заїзді на водному каналі і для того, щоб отримати путівку до наступного раунду, мав успішно виступити в додатковому змаганні.

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Але цьому не судилося статися, оскільки Фінн Флорейн здав позитивний тест на коронавірус і змушений був закритися на десятиденну ізоляцію – Ігри для нього закінчилися.

Як повідомляє агентство Kyodo, нідерландець став першим спортсменом на Олімпіаді, у якого COVID-19 підтвердився вже після участі в змаганнях.

Нині з'ясовується, хто контактував з Фінном Флорейном.

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Цікаво, що перед відкриттям Олімпіади, в четвер, інший член нідерландської команди здав позитивний тест на коронавірус. Відомо, що це не спортсмен.

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Відзначимо, що Фінн Флорейн – син дворазового олімпійського чемпіона в академічному веслуванні Роналда Флорейна, котрий перемагав у Сеулі-1988 і Атланті-1996.

Але з мрією перевершити батька за олімпійськими перемогами Фіннові доведеться почекати до Парижа-2024.

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