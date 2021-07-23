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В бою с Украиной будет стрелять: заявление российской лучницы после потери сознания

Олег Люлька Олег Люлька
23 июля, 11:37
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Светлана Гомбоева, потерявшая сознание во время квалификации на Олимпиаде-2020 в Токио, посетовала на боль, но заявила, что продолжит выступления на Играх
Светлана Гомбоева. Фото - Instagram ОКР
Светлана Гомбоева. Фото - Instagram ОКР

Российская лучница Светлана Гомбоева, получившая тепловой удар в ходе квалификационной части Игр в Токио, не намерена сниматься с Олимпиады.

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"Всем привет! На время Олимпиады я перестала вести свою страничку, но ситуация так сложилась, что многие сейчас за меня переживают. Чувствую себя нормально, сильно болит голова. Стрелять я могу! И буду!" – написала 23-летняя чемпионка Европы из РФ Светлана Гомбоева у себя в сториз

Напомним, после солнечного удара в квалификации Гомбоева упала без сознания, и ее забрали в больницу, но вскоре отпустили в Олимпийскую деревню.

Светлана Гомбоева пострадала от жары
Светлана Гомбоева пострадала от жары / Фото: Getty Images

Добавим, что, по результатам квалификации, лучницы Олимпийского комитета России попали в 1/8 финала командных соревнований на сборную Украины в составе Вероники Марченко, Лидии Сичениковой и Анастасии Павловой. Это противостояние состоится в воскресенье, 25 июля.

Украина vs Россия. Стрельба из лука
Украина vs Россия. Стрельба из лука / Фото: Instagram

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