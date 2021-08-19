Россию добили! Золото Олимпиады окончательно оставили израильтянке

Международная федерация гимнастики утвердила результаты соревнований на Играх в Токио. Линой Ашрам осталась с золотом, сборная России – с носом

Линой Ашрам победила Дину Аверину / Фото: Reuters

В Международной федерации гимнастики оставили в силе сенсационную победу израильтянки Линой Ашрам над Диной Авериной из ОКР в личном многоборье, отклонив многочисленные протесты россиян.

"Международный технический комитет по художественной гимнастике, проанализировав компоненты оценок прошедших соревнований, не выявил предвзятость или неправильность судейских решений на Олимпиаде в Токио"

"Поэтому мы подтверждаем, что распределение мест и результаты Олимпийских игр в Токио в художественной гимнастике для индивидуальных и командных выступлений являются честными и непредвзятыми"

"Мы задаем высокий критерий отбора для высококвалифицированных и наиболее беспристрастных судей. Мы довольны их работой на Олимпиаде", – говорится в заявлении федерации в Twitter

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Напомним, кто только в России не возмутился по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх-2020 в Токио, где израильтянка Линой Ашрам оставила без золота Дину Аверину из ОКР.

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"Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований", – заявила тренер из РФ Татьяна Тарасова

"Мне очень жаль такой мир, где решают не талант и труд, а подковерные блошиные бега некоторых "чиновников". Ваши низкие политические игры – это позор всего спорта и Олимпийских игр. Неслучайно к лозунгу Игр в этом году добавили слово "вместе"! Но, видимо, судьи и представители некоторых сборных считают, что быстрее, выше и сильнее, да и вместе – именно против атлетов из России", – не промолчал и Филипп Киркоров

Аверина и Киркоров / Фото: Reuters, Instagram

Впрочем, даже в самой РФ нашелся человек, признавший, что после поражения Дины Авериной от израильской гимнастки Линой Ашрам россиянам нечего кивать на судей. Киркорову заткнула рот олимпийская чемпионка Рио-2016 в групповых упражнениях Вера Бирюкова, назвав певца "бабушкой на лавочке".

Филипп Киркоров и Вера Бирюкова / Фото: Getty Images, Instagram

Добавим, что вслед за поражением в индивидуальном первенстве по художественной гимнастике в Токио россиянки остались без "золота" и в командном, там их обставила Болгария.

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В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях "золото" забрали испанки.