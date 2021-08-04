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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 5 августа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
4 августа, 20:26
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В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио выступят 20 представителей Украины. Болеем за всех наших спортсменов и надеемся на медали!
Александр Хижняк и Мария Повх, Олимпиада-2020
Александр Хижняк и Мария Повх, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

Наши олимпийцы посоревнуются в семи видах спорта. Гарантированно пополнит медальную копилку сборной Украины боксер Александр Хижняк – он выступит в полуфинальном поединке. Надеемся на удачное выступление в каратэ Анжелики Терлюги. Начнет свое выступление на Олимпиаде-2020 в Токио пятиборец Павел Тимощенко – призер Олимпийских игр в Рио.

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Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 5 августа:

03:10. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в высоту. Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко.
03:44. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Полуфинал. Людмила Лузан. Финал в 5:57
04:05. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Полуфинал. Юлия Юрийчук, Мария Повх. Финал в 6:29
05:30. Вольная борьба. Мужчины, до 74 кг. 1/8 финала. Василий Михайлов.
06:00. Вольная борьба. Мужчины, до 125 кг. 1/8 финала. Александр Хоцяновский.
09:03. Бокс. Мужчины, до 75 кг. Полуфинал. Александр Хижняк.
10:30. Легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба 20 км. Финал. Иван Лосев, Эдуард Забуженко.
10:30. Современное пятиборье. Мужчины, раунд фехтования. Павел Тимощенко.
11:00. Каратэ. Женщины, кумите, 55 кг. Квалификационный раунд. Анжелика Терлюга. Финал в 14:50.
13:00. Легкая атлетика. Женщины, прыжки с шестом. Финал. Марина Килипко.
13:37. Легкая атлетика. Женщины, эстафета 4х400 м. Квалификация. Украина

Жан Беленюк принес Украине первое золото Токио
Жан Беленюк принес Украине первое золото Токио / Фото: Reuters

В тренде

Напомним, что в среду 4 августа украинцы завоевали четыре медали:

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
22
16
70
2
flag США СШАUS
25
31
23
79
3
flag Япония ЯпонияJP
21
7
12
40
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
15
18
15
48
5
flag Австралия АвстралияAU
15
4
17
36
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
16
32
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
9
25
9
flag Италия ИталияIT
6
9
15
30
10
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6
8
9
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