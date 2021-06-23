23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Праздник придется подавить! Болельщикам запретили пить и кричать на Олимпиаде в Токио

Елена Павлова Елена Павлова
23 июня, 15:44
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Глава оргкомитета Игр-2020 опасается, что люди могут чувствовать радость в своих сердцах, но им нельзя быть громкими и они должны избегать толпы
Олимпийские кольца в Токио
Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

Оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 опубликовал правила для болельщиков на время соревнований в Японии, которые стартуют 23 июля. Ранее мы сообщали, что больного спортсмена не пустили на Олимпиаду-2020 в Токио, а вся команда изолирована.

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Алкоголь. Продажа алкоголя на спортивных объектах Игр будет запрещена, зрители также не смогут проносить спиртные напитки с собой.

Температура. При входе на объект болельщикам будут измерять температуру. Люди с температурой выше 37,5 и симптомами простуды не будут допускаться на трибуны.

Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио
Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Безопасность. Ношение маски будет обязательным. Однако, учитывая летнюю жару в Японии, организаторы разрешили посетителям соревнований снимать маску на открытом воздухе при условии соблюдения социальной дистанции не менее 2 м.

Крики. Болельщикам запретят громко поддерживать спортсменов, разворачивать баннеры и вступать в непосредственный контакт с другими людьми на трибунах. После завершения соревнований необходимо сразу отправляться домой.

Автографы. Также запрещено просить у спортсменов автографы и выражать им словесную поддержку.

"Праздничное настроение придется подавить – это стало главным вызовом. Люди могут чувствовать радость в своих сердцах, но им нельзя быть громкими и они должны избегать толпы", – сказала глава оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото AFP

Напомним, что первой на ОИ-2020 прилетела сборная Австралии по софтболу.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Среда, 23 июня
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