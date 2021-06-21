Первый трансгендер на Олимпиаде! Сын мэра стал дочкой и поедет в Токио-2020

В команду Новой Зеландии на Олимпийский игры включена тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая еще лет десять назад выступала на мужских соревнованиях

Трансгендер Лорел Хаббард едет на ОИ-2020 / Фото: Reuters

Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард в мае выполнила квалификационный норматив на Олимпийские игры. А сегодня стало известно, что НОК включил Хаббард в состав сборной Новой Зеландии на Игры. Таким образом, это первый случай, когда на Олимпиаде выступит трансгендер.

43-летняя Хаббард, выступающая в весовой категории до 87 кг, квалифицировалась на Игры как сильнейшая тяжелоатлетка Океании.

Отметим, что до 2012 года Лорел Хаббард была Гэвином Хаббардом. Гэвин, сын бывшего мэра Окленда, считался одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин Новой Зеландии, хотя на международном уровне особых успехов не добился. После завершения карьеры Гэвин стал работать в местной федерации тяжелой атлетики. А потом решил сменить пол.

После операции Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.

"Мы признаем, что гендерная идентичность в спорта – очень чувствительная тема. Она требует баланса между правами человека и справедливостью. Но как команда, мы стремимся поддерживать всех спортсменов, что имеют право выступать на Олимпийских играх", – заявление гендиректора НОК Новой Зеландии Керин Смит.

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