Перший трансгендер на Олімпіаді! Син мера став донькою і поїде в Токіо-2020

В команду Нової Зеландії на Олімпійський ігри включена важкоатлетка Лорел Хаббард, яка ще років десять тому виступала на чоловічих змаганнях

Трансгендер Лорел Габбард їде на ОІ-2020 / Фото: Reuters

Важкоатлетка з Нової Зеландії Лорел Хаббард в травні виконала кваліфікаційний норматив на Олімпійські ігри. А сьогодні стало відомо, що НОК включив Хаббард до складу збірної Нової Зеландії на Ігри. Отже, це перший випадок, коли на Олімпіаді виступить трансгендер.

43-річна Хаббард, яка виступає у ваговій категорії до 87 кг, кваліфікувалася на Ігри як найсильніша важкоатлетка Океанії.

Зазначимо, що до 2012 року Лорел Хаббард була Гевіном Хаббардом. Гевін, син колишнього мера Окленда, вважався одним із провідних важкоатлетів-чоловіків Нової Зеландії, хоча на міжнародному рівні особливих успіхів не досяг. Після завершення кар'єри Гевін став працювати в місцевій федерації важкої атлетики. А потім вирішив змінити стать.

Після операції Хаббард завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу 2017 року Анахаймі, а також перемогла на Тихоокеанських іграх в 2019 році.

"Ми визнаємо, що гендерна ідентичність в спорті – дуже чутлива тема. Вона вимагає балансу між правами людини і справедливістю. Але як команда, ми прагнемо підтримувати всіх спортсменів, що мають право виступати на Олімпійських іграх", – заява гендиректора НОК Нової Зеландії Керін Сміт.

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