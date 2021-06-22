22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Уэльс --
Дания --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Больного спортсмена не пустили на Олимпиаду-2020 в Токио, а вся команда изолирована

Елена Павлова Елена Павлова
22 июня, 20:34
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20 июня в токийском аэропорту Нарита положительный тест на коронавирус сдал один из членов олимпийской сборной Уганды, которому запретили въезжать в Японию
Олимпийская сборная Уганды в аэропорту Токио
Олимпийская сборная Уганды в аэропорту Токио / Фото: REUTERS

До летних Олимпийских игр-2020 остается больше месяца, а первые делегации начали съезжаться в Японию и привезли в страну коронавирус. Так, сборная Уганды, в составе которой по прилете в Токио был выявлен случай заражения COVID-19, помещена на карантин до 3 июля. Напомним, что первой на ОИ-2020 прилетела сборная Австралии по софтболу.

20 июня после приземления в токийском аэропорту Нарита положительный тест на коронавирус оказался у одного из членов сборной Уганды. Его в Японию не пустили, а еще восемь спортсменов, которые получили отрицательные результаты, отправились на арендованном автобусе к месту размещения в городе Идзумисано.

В Японии продолжаются дискуссии по поводу отмены Олимпиады. Фото: REUTERS/Issei Kato
В Японии продолжаются дискуссии по поводу отмены Олимпиады. Фото: REUTERS/Issei Kato

Это первый инцидент, когда иностранный атлет, прибывший в Японию для участия в Олимпиаде, оказался инфицирован. Но японские медики, проведя опрос по поводу контактов спортсменов с инфицированным, решили, что команду нужно изолировать во избежание новых случаев заражения на две недели. Ежедневно им нужно проходить тестирование.

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Напомним, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021-го. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Напомним, МОК обязал атлетов подписать документ, в котором они соглашаются на участие в Олимпиаде под собственную ответственность и осознают, что могут столкнуться с риском для здоровья или даже смертью.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Вторник, 22 июня
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Среда, 23 июня
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