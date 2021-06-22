22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Хворого спортсмена не пустили на Олімпіаду-2020 в Токіо, а вся команда ізольована

Олена Павлова Олена Павлова
22 червня, 20:34
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20 червня в токійському аеропорту Наріта позитивний тест на коронавірус здав один із членів олімпійської збірної Уганди, якому заборонили в'їжджати до Японії
Олімпійська збірна Уганди в аеропорту Токіо
Олімпійська збірна Уганди в аеропорту Токіо / Фото: REUTERS

До літніх Олімпійських ігор-2020 залишається більше місяця, а перші делегації почали з'їжджатися до Японії і привезли в країну коронавірус. Так, збірна Уганди, в складі якої після прильоту в Токіо було виявлено випадок зараження COVID-19, поміщена на карантин до 3 липня. Нагадаємо, що першою на ОІ-2020 прилетіла збірна Австралії зі софтболу.

20 червня після приземлення в токійському аеропорту Наріта позитивний тест на коронавірус виявився у одного з членів збірної Уганди. Його в Японію не пустили, а ще вісім спортсменів, які отримали негативні результати, вирушили на орендованому автобусі до місця розміщення в місті Ідзумі-Сано.

В Японії тривають дискусії з приводу скасування Олімпіади. Фото: REUTERS/Issei Kato
В Японії тривають дискусії з приводу скасування Олімпіади. Фото: REUTERS/Issei Kato

Це перший інцидент, коли іноземний атлет, який прибув до Японії для участі в Олімпіаді, виявився інфікованим. Але японські медики, провівши опитування стосовно контактів спортсменів з інфікованим, вирішили, що команду потрібно ізолювати, щоб уникнути нових випадків зараження на два тижні. Щодня їм потрібно проходити тестування.

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Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання перенесли на рік. Вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021-го. Організатори вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників.

Нагадаємо, МОК зобов'язав атлетів підписати документ, в якому вони погоджуються на участь в Олімпіаді під власну відповідальність і усвідомлюють, що можуть зіткнутися з ризиком для здоров'я або навіть смертю.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Вівторок, 22 червня
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Середа, 23 червня
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