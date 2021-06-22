Хворого спортсмена не пустили на Олімпіаду-2020 в Токіо, а вся команда ізольована

20 червня в токійському аеропорту Наріта позитивний тест на коронавірус здав один із членів олімпійської збірної Уганди, якому заборонили в'їжджати до Японії

Олімпійська збірна Уганди в аеропорту Токіо / Фото: REUTERS

До літніх Олімпійських ігор-2020 залишається більше місяця, а перші делегації почали з'їжджатися до Японії і привезли в країну коронавірус. Так, збірна Уганди, в складі якої після прильоту в Токіо було виявлено випадок зараження COVID-19, поміщена на карантин до 3 липня. Нагадаємо, що першою на ОІ-2020 прилетіла збірна Австралії зі софтболу.

20 червня після приземлення в токійському аеропорту Наріта позитивний тест на коронавірус виявився у одного з членів збірної Уганди. Його в Японію не пустили, а ще вісім спортсменів, які отримали негативні результати, вирушили на орендованому автобусі до місця розміщення в місті Ідзумі-Сано.

В Японії тривають дискусії з приводу скасування Олімпіади. Фото: REUTERS/Issei Kato

Це перший інцидент, коли іноземний атлет, який прибув до Японії для участі в Олімпіаді, виявився інфікованим. Але японські медики, провівши опитування стосовно контактів спортсменів з інфікованим, вирішили, що команду потрібно ізолювати, щоб уникнути нових випадків зараження на два тижні. Щодня їм потрібно проходити тестування.

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Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання перенесли на рік. Вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021-го. Організатори вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників.

Нагадаємо, МОК зобов'язав атлетів підписати документ, в якому вони погоджуються на участь в Олімпіаді під власну відповідальність і усвідомлюють, що можуть зіткнутися з ризиком для здоров'я або навіть смертю.