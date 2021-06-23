23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Свято доведеться придушити! Уболівальникам заборонили пити і кричати на Олімпіаді в Токіо

Олена Павлова Олена Павлова
23 червня, 15:44
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Глава оргкомітету Ігор-2020 побоюється, що люди можуть відчувати радість у своїх серцях, але їм не можна бути гучними і вони повинні уникати натовпу
Олімпійські кільця в Токіо
Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Оргкомітет літніх Олімпійських ігор-2020 опублікував правила для вболівальників на час змагань в Японії, які стартують 23 липня. Раніше ми повідомляли, що хворого спортсмена не пустили на Олімпіаду-2020 в Токіо, а вся команда ізольована.

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Алкоголь. Продаж алкоголю на спортивних об'єктах Ігор буде заборонено, глядачі також не зможуть проносити спиртні напої з собою.

Температура. При вході на об'єкт уболівальникам будуть вимірювати температуру. Люди з температурою вище 37,5 і симптомами застуди не допускатимуться на трибуни.

Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо
Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Безпека. Носіння маски буде обов'язковим. Однак, з огляду на літню спеку в Японії, організатори дозволили відвідувачам змагань знімати маску на відкритому повітрі за умови дотримання соціальної дистанції не менше 2 м.

Крики. Уболівальникам заборонять голосно підтримувати спортсменів, розгортати банери і вступати в безпосередній контакт з іншими людьми на трибунах. Після завершення змагань необхідно відразу відправлятися додому.

Автографи. Також заборонено просити у спортсменів автографи і висловлювати їм словесну підтримку.

"Святковий настрій доведеться придушити – це стало головним викликом. Люди можуть відчувати радість у своїх серцях, але їм не можна бути гучними і вони повинні уникати натовпу", – сказала голова оргкомітету Токіо-2020 Сеіко Хашимото AFP

Нагадаємо, що першою на ОІ-2020 прилетіла збірна Австралії з софтболу.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
19:00
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Субота, 26 червня
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