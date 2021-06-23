Свято доведеться придушити! Уболівальникам заборонили пити і кричати на Олімпіаді в Токіо

Глава оргкомітету Ігор-2020 побоюється, що люди можуть відчувати радість у своїх серцях, але їм не можна бути гучними і вони повинні уникати натовпу

Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Оргкомітет літніх Олімпійських ігор-2020 опублікував правила для вболівальників на час змагань в Японії, які стартують 23 липня. Раніше ми повідомляли, що хворого спортсмена не пустили на Олімпіаду-2020 в Токіо, а вся команда ізольована.

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Алкоголь. Продаж алкоголю на спортивних об'єктах Ігор буде заборонено, глядачі також не зможуть проносити спиртні напої з собою.

Температура. При вході на об'єкт уболівальникам будуть вимірювати температуру. Люди з температурою вище 37,5 і симптомами застуди не допускатимуться на трибуни.

Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Безпека. Носіння маски буде обов'язковим. Однак, з огляду на літню спеку в Японії, організатори дозволили відвідувачам змагань знімати маску на відкритому повітрі за умови дотримання соціальної дистанції не менше 2 м.

Крики. Уболівальникам заборонять голосно підтримувати спортсменів, розгортати банери і вступати в безпосередній контакт з іншими людьми на трибунах. Після завершення змагань необхідно відразу відправлятися додому.

Автографи. Також заборонено просити у спортсменів автографи і висловлювати їм словесну підтримку.

"Святковий настрій доведеться придушити – це стало головним викликом. Люди можуть відчувати радість у своїх серцях, але їм не можна бути гучними і вони повинні уникати натовпу", – сказала голова оргкомітету Токіо-2020 Сеіко Хашимото AFP

Нагадаємо, що першою на ОІ-2020 прилетіла збірна Австралії з софтболу.