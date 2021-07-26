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Поражение Dream Team на Олимпиаде: нашли виновного

Олег Люлька Олег Люлька
26 июля, 00:14
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Баскетболисты сборной США, на старте Игр в Токио сенсационно проигравшие Франции, считают, что во всем виноват их главный тренер Грегг Попович
Сборная США по баскетболу и ее тренер
Сборная США по баскетболу и ее тренер / Фото: Reuters

После поражения от Франции 76:83 в первом поединке Олимпиады-2020 баскетболисты США выразили недовольство своим наставником 72-летним Греггом Поповичем, считая, что тот использует устаревшие схемы.

"На пути в раздевалку игроки ворчали, что есть идеи получше, чем атакующие схемы, которые Попович когда-то использовал в Сан-Антонио Сперс", – отметил инсайдер The Athletic Джо Вардон

Для американской Dream Team поражение от Франции стало первым в финальных турнирах Олимпиад с 2004 года, когда в Афинах США проиграли в полуфинале Аргентине 81:89. С тех пор американцы выиграли 25 олимпийских поединков кряду, став чемпионами Игр 2008, 2012 и 2016 годов.

Интересно, что сам Грегг Попович, под руководством которого Сперс стали чемпионами НБА в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах, не считает поражение возглавляемой им Dream Team от Франции сенсацией.

"Людей не должно удивлять, что сборная Франции, или Австралии, или Испании, или Литвы... Неважно, кто – разрыв между командами с каждым годом сокращается, так как отличных игроков становится все больше и больше по всему миру. Французы были стабильнее, чем мы, на обеих сторонах площадки. Все просто", – заявил Попович

У американцев еще есть шанс все исправить в Токио. Ведь из каждой группы в 1/4 финала выходят по две команды, а при благоприятных раскладах может пробиться даже третья.

Но если внутренний разлад в команде продолжиться, все может закончиться оглушительным фиаско.

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Напомним, что перед Олимпиадой-2020 в Dream Team вспыхнули разборки. На тренировке команды Штатов в Японии звезда Бруклин Нетс Кевин Дюрант повздорил с центровым Майами Хит Бэмом Адебайо.

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