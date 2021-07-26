Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Поразка Dream Team на Олімпіаді: знайшли винуватця

Олег Люлька Олег Люлька
26 липня, 00:14
Копіювати лінк
Баскетболісти збірної США, котрі на старті Ігор в Токіо сенсаційно програли Франції, вважають, що в усьому винен їхній головний тренер Грегг Попович
Збірна США з баскетболу і її тренер
Збірна США з баскетболу і її тренер / Фото: Reuters

Після поразки від Франції 76:83 у першому поєдинку Олімпіади-2020 баскетболісти США висловили невдоволення своїм наставником 72-річним Греггом Поповичем, вважаючи, що той використовує застарілі схеми.

"На шляху до роздягальні гравці бурчали, що є кращі ідеї, ніж атакуючі схеми, які Попович колись використовував у Сан-Антоніо Сперс", – зазначив інсайдер The Athletic Джо Вардон

Для американської Dream Team поразка від Франції стала першою у фінальних турнірах Олімпіад з 2004 року, коли в Афінах США програли в півфіналі Аргентині 81:89. З тих пір американці виграли 25 олімпійських поєдинків поспіль, ставши чемпіонами Ігор 2008, 2012 і 2016 років.

Цікаво, що сам Грегг Попович, під керівництвом якого Сперс були чемпіонами НБА в 1999, 2003, 2005, 2007 і 2014 роках, не вважає поразку очолюваної ним Dream Team від Франції сенсацією.

"Людей не має дивувати, що збірна Франції, або Австралії, або Іспанії, або Литви... Неважливо, хто – розрив між командами з кожним роком скорочується, оскільки гравців стає дедалі більше по всьому світу. Французи були стабільніші за нас обох сторонах майданчика. Усе просто", – пояснив поразку Попович

У американців ще є шанс все виправити в Токіо. Адже з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по дві команди, а за сприятливих умов може пробитися навіть третя.

Але якщо внутрішній розлад у команді триватиме, все може закінчитися фіаско.

Читайте також: Розклад українців на Олімпіаді 26 липня: Вболіваємо за Харлан, Середу та Конотоп!

Нагадаємо, що перед Олімпіадою-2020 в Dream Team спалахнули розбірки. На тренуванні команди Штатів в Японії зірка Бруклін Нетс Кевін Дюрант посварився з центровим Маямі Хіт Бемом Адебайо.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти