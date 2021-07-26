Поразка Dream Team на Олімпіаді: знайшли винуватця

Баскетболісти збірної США, котрі на старті Ігор в Токіо сенсаційно програли Франції, вважають, що в усьому винен їхній головний тренер Грегг Попович

Збірна США з баскетболу і її тренер / Фото: Reuters

Після поразки від Франції 76:83 у першому поєдинку Олімпіади-2020 баскетболісти США висловили невдоволення своїм наставником 72-річним Греггом Поповичем, вважаючи, що той використовує застарілі схеми.

"На шляху до роздягальні гравці бурчали, що є кращі ідеї, ніж атакуючі схеми, які Попович колись використовував у Сан-Антоніо Сперс", – зазначив інсайдер The Athletic Джо Вардон

Для американської Dream Team поразка від Франції стала першою у фінальних турнірах Олімпіад з 2004 року, коли в Афінах США програли в півфіналі Аргентині 81:89. З тих пір американці виграли 25 олімпійських поєдинків поспіль, ставши чемпіонами Ігор 2008, 2012 і 2016 років.

Цікаво, що сам Грегг Попович, під керівництвом якого Сперс були чемпіонами НБА в 1999, 2003, 2005, 2007 і 2014 роках, не вважає поразку очолюваної ним Dream Team від Франції сенсацією.

"Людей не має дивувати, що збірна Франції, або Австралії, або Іспанії, або Литви... Неважливо, хто – розрив між командами з кожним роком скорочується, оскільки гравців стає дедалі більше по всьому світу. Французи були стабільніші за нас обох сторонах майданчика. Усе просто", – пояснив поразку Попович

У американців ще є шанс все виправити в Токіо. Адже з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по дві команди, а за сприятливих умов може пробитися навіть третя.

Але якщо внутрішній розлад у команді триватиме, все може закінчитися фіаско.

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Нагадаємо, що перед Олімпіадою-2020 в Dream Team спалахнули розбірки. На тренуванні команди Штатів в Японії зірка Бруклін Нетс Кевін Дюрант посварився з центровим Маямі Хіт Бемом Адебайо.