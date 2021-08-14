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Не умеют достойно проигрывать: тренер ответила на истерию россиян после Олимпиады

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 августа, 09:03
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Тренер олимпийской чемпионки в художественной гимнастике Линой Ашрам прокомментировал реакцию в РФ. Айелет Зуссман считает, что россияне просто не умеют проигрывать
Айелет Зуссман и Линой Ашрам радуются победе на Олимпиаде-2020
Айелет Зуссман и Линой Ашрам радуются победе на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Ашрам завоевала золотую медаль, оставив позади Дину Аверину из РОК. В России посчитали, что их гимнастку засудили и теперь даже боятся, что это повторится на Олимпиаде-2022 через полгода.

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"Это действительно очень неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать. Но я встретила тренера Алины Горносько из Белоруссии, которая заняла третье место.

Они тоже были против россиянок. Для меня все, кто стоял на подиуме, должны были там быть", – цитирует Зуссман Ynet.

Линой Ашрам победила Дину Аверину
Линой Ашрам победила Дину Аверину / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что украинской судье, назвавшей справедливым поражение России, желают смерти. Лидии Виноградной досталось за то, что, комментируя результаты художественной гимнастики на Олимпиаде, она назвала заслуженной победу израильтянки Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной.

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И украинке Ризатдиновой досталось за "бред"! Россия в истерике после пролета в гимнастике

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 отметила, что Аверина оказалось в той же ситуации в Токио, что и Анна Ризатдинова пять лет назад в Рио. И услышала в свой адрес много негатива

Украинской судье, назвавшей справедливым поражение России, желают смерти

Лидии Виноградной досталось за то, что, комментируя результаты художественной гимнастики на Олимпиаде, она назвала заслуженной победу израильтянки Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной

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41
33
113
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flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
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