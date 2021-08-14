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Не вміють гідно програвати: тренер відповіла на істерію росіян після Олімпіади

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 серпня, 09:03
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Тренер олімпійської чемпіонки в художній гімнастиці Ліной Ашрам прокоментував реакцію в РФ. Айєлет Зуссман вважає, що росіяни просто не вміють програвати
Айелет Зуссман і Ліной Ашрам святкують перемогу на Олімпіаді-2020
Айелет Зуссман і Ліной Ашрам святкують перемогу на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Ашрам завоювала золоту медаль, залишивши позаду Діну Аверіну з РОК. У Росії вважають, що їх гімнастку засудили і тепер навіть бояться, що це повториться на Олімпіаді-2022 через півроку.

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"Це дійсно дуже неприємна ситуація, коли люди не вміють гідно програвати. Але я зустріла тренера Аліни Горносько з Білорусії, яка посіла третє місце.

Вони теж були проти росіянок. Для мене всі, хто стояв на подіумі, повинні були там бути", – цитує Зуссман Ynet.

Ліной Ашрам перемогла Діну Аверіну
Ліной Ашрам перемогла Діну Аверіну / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що українській судді, яка назвала справедливим поразку Росії, бажають смерті. Лідії Виноградній дісталося за те, що, коментуючи результати художньої гімнастики на Олімпіаді, вона назвала заслуженою перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам над росіянкою Діною Аверіною.

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Українській судді, яка назвала справедливою поразку Росії, бажають смерті

Лідії Виноградній дісталося за те, що, коментуючи результати художньої гімнастики на Олімпіаді, вона назвала заслуженою перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам над росіянкою Діною Аверіною

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
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1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
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10
10
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