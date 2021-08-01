Грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады-2020: что случилось в Токио

Двоих дзюдоистов из Грузии изгнали с Олимпиады-2020 в Токио из-за нарушения коронавирусных протоколов. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на НОК Грузии. Ранее мы сообщали, что участника Игр наказали за побег из Олимпийской деревни впервые с официального открытия 23 июля.
Читайте также: Звезда России в инвалидном кресле покинула стадион на Олимпиаде: идти прыгунья не могла
Спортсмены, чьи имена не называются, покинули олимпийскую деревню для осмотра достопримечательностей столицы Японии.
Ранее сообщалось, что серебряные призеры Олимпийских игр-2020 по дзюдо из Грузии Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили были замечены у Токийской телебашни. Но официально эта информация не подтверждалась.
Лаша Шавдатуашвили/Фото Reuters
Сборная Грузии на Олимпиаде-2020 пока завоевала четыре медали в дзюдо: золото Лаши Бекаури и три серебра – Важа Маргвелашвили, Гурам Тушишвили, Лаша Шавдатуашвили.
Ранее человек с коронавирусом впервые выступил на Олимпиаде. Нидерландский гребец Финн Флорейн сдал положительный тест на коронавирус уже после того, как принял участие в соревнованиях.
Также мы сообщали, что троих украинцев выгоняют с Олимпиады из-за допинга, который не нашли.