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Звезда России в инвалидном кресле покинула стадион на Олимпиаде: идти прыгунья не могла

Елена Павлова Елена Павлова
1 августа, 09:53
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла выйти в финал Олимпийских игр-2020 в турнире по прыжкам в длину, а сектор в Токио покинула в инвалидном кресле
Дарья Клишина травмировалась на Олимпиаде-2020/Фото ВФЛА
Дарья Клишина травмировалась на Олимпиаде-2020/Фото ВФЛА

Сегодня утром в квалификации тройного прыжка Клишина сначала совершила два заступа. А затем во время третьей попытки россиянка получила травму. Тогда как украинка Марина Бех-Романчук прошла в финал Олимпиады с 10-м результатом.

В итоге сектор для прыжков на Олимпийском стадионе в Токио российская прыгунья покидала в инвалидном кресле.

Клишину отвезли в медицинский центр на стадионе и сделали перевязку на ногу. Сотрудники медцентра выдали спортсменке костыли, чтобы она смогла самостоятельно добраться до транспорта, который отвезет ее в поликлинику олимпийской деревни.

Отметим, что Клишина – серебряный призер чемпионата мира-2017, двукратная чемпионка Европы в помещении. Дарья – постоянная участница всевозможных рейтингов красоты среди спортсменок.

Розыгрыш медалей в прыжках в длину у женщин состоится 3 августа. У украинки Бех-Романчук будет седьмой стартовый номер.

Напомним, что супруг Марины пловец Михаил Романчук на Играх в Токио завоевал две медали. "Бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем и "себеро" на дистанции 1500 метров.

Михаил Романчук и его жена Марина
Михаил Романчук и его жена Марина / Фото: НОК Украины

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