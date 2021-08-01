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Олімпіада 2020 в Токіо

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Грузинських дзюдоїстів вигнали з Олімпіади-2020: що сталося в Токіо

Олена Павлова Олена Павлова
1 серпня, 10:43
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Імена порушників дисципліни поки не називаються, але вони вже покинули Японію. При цьому чотири свої медалі з п'яти на Олімпійських іграх Грузія взяла саме в дзюдо
Грузинський дзюдоїст Лаша Шавдатуашвілі
Грузинський дзюдоїст Лаша Шавдатуашвілі / Фото: Reuters

Двох дзюдоїстів з Грузії вигнали з Олімпіади-2020 в Токіо через порушення коронавірусних протоколів. Про це пише агентство Kyodo з посиланням на НОК Грузії. Раніше ми повідомляли, що учасника Ігор покарали за втечу з Олімпійського селища вперше з офіційного відкриття 23 липня.

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Спортсмени, чиї імена не називаються, покинули олімпійське селище для огляду визначних пам'яток столиці Японії.

Вечірній Токіо
Вечірній Токіо / Фото: Reuters

Раніше повідомлялося, що срібні призери Олімпійських ігор-2020 по дзюдо з Грузії Важа Маргвелашвілі і Лаша Шавдатуашвілі були помічені у Токійській телевежі. Але офіційно ця інформація не підтверджувалася.

В тренді


Лаша Шавдатуашвілі / Фото Reuters

Збірна Грузії на Олімпіаді-2020 поки завоювала чотири медалі в дзюдо: "золото" Лаші Бекаурі і три "срібла" – Важа Маргвелашвілі, Гурам Тушишвілі, Лаша Шавдатуашвілі.

Раніше людина з коронавірусом вперше виступила на Олімпіаді. Нідерландський весляр Фінн Флорейн здав позитивний тест на коронавірус вже після того, як взяв участь в змаганнях.

Також ми повідомляли, що трьох українців виганяють з Олімпіади через допінг, який не знайшли.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
23
14
12
49
2
flag США СШАUS
20
20
14
54
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
12
38
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
9
10
12
31
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
4
11
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
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1
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$75 млн
2
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$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
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$27 млн
9
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1
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2
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3
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4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
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